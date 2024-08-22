台股ETF受益人連續25周創新高，總人數來到9,493,962人，受益人數創新高，整體規模達2.52兆元創下新猷；台股ETF規模今（2024）年來增加1.04兆元，總檔數來到62檔，其中更有七檔ETF規模超過千億，也是今年來規模增加前七名。

七檔規模超過千億元的ETF為：分別是元大台灣價值高息（00940）、復華台灣科技優息（00929）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50（0050）、國泰永續高股息（00878）、富邦台50（006208）以及元大高股息（0056）。

這七檔今年規模共增加7,647億元，占總增加金額近八成；台股ETF七千金中的高息型就占五檔，更顯示出高股息ETF持續受投資人青睞。

群益投信表示，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的優質投資工具。目前市場上有多檔台股高息ETF供投資人選擇，不過不同的成分股選股機制，在不同挑選條件下，績效也會產生差異。成分股選股策略以實際宣告股利為篩選條件之一，而非預估或歷史股利，精準的配置高股息股票，同時避開配息不如預期的成分股，將有助整體績效表現。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，中長線而言，台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，投資策略仍為分批布局，而定期定額策略不僅有助於風險分散、平均成本，透過時間複利的效果來逐步累積資產，是最為簡單方便的存股投資方式。面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。

復華復華基金經理人呂宏宇表示，第3季起台股波動幅加大，但基本面仍處正向，預估企業獲利成長動能將延續至2025年，加上美國聯準會降息循環將展開，研判股市長多趨勢未變。因應後續行情變化，操作策略將以產業能見度高的大型權值股為核心持股，並降低高評價、高融資個股，避開股市籌碼面調整帶來的震盪風險。