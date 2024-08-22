債券型ETF搶手 長天期吃香

隨聯準會降息的預期增溫，也讓債券ETF買氣居高不墜，據統計，投信發行的債券ETF（不含槓反型）總規模已突破2.8兆元，今年來大增近7,517億元，受益人數也躍增至近179萬人，今年來共增加近69萬人。觀察各檔產品，若以規模來看，今年來規模增逾百億元的產品共計有15檔，產品類型由長天期投資等級債ETF與長天期美債ETF所組成。

財富管理專家指出，聯準會雖還未啟動降息，不過在通膨壓力緩解下，先前FOMC會後聲明也表示將考量經濟風險，故9月降息的可能性提升，而歐洲央行已啟動降息，也持續觀察通膨趨勢，年底仍不排除有再降息的可能，故在貨幣緊縮環境不再之下，債市投資環境更居順風，也帶動債券ETF買氣，當中又以未來在貨幣政策轉折下受惠程度較高、收益水準也相對具吸引力的長天期債券最受青睞，包括長天期ESG投等債、長天期美債等受矚目。

群益ESG投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄表示，從景氣面來看，成熟國家製造業雖走緩，但服務業景氣仍相對有撐，景氣放緩但衰退風險仍可控，預期年底前歐美央行料放鬆貨幣政策，以維護金融市場與融資環境穩定。

在債市布局方面，投資等級債因債信品質良好，在市場仍有地緣或政經不確定性存在下，仍有望吸引訴求穩健配置的資金流入，而在降息預期大增、公債殖利率走低下，存續期間較長之標的更相對受惠，故建議投資人不妨趁勢留意結合ESG概念的長天期BBB級債，一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。

元大美債20年ETF研究團隊指出，以目前市況來看，無論聯準會是否採預防式降息，都隱含對未來景氣的不確定性，將對美債ETF的價格表現有利。統計自4月底美債殖利率高點震盪回落以來，美債ETF含息報酬表現優於投資級債ETF及非投資級債ETF，建議尋求收益避險的投資人，透過美債被視為無風險資產、現階段仍處高息位置之優勢，及時進行配置。