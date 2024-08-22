市值型ETF商品 上演反彈秀

台股7、8月大地震，儘管近期仍在震盪整理中，但已重返22,000點之上，帶動市值型ETF跟著上演反彈行情。法人認為，在基本面正向、AI商機發酵帶動成長動能下，看好台股長線多頭延續，建議留意市值型ETF的布局機會。

根據CMoney統計至8月21日，觀察台股8月5日低點以來市值型ETF表現，以元大台灣50漲幅最突出，達14.5%、群益台ESG低碳50也有13.8%、富邦台50達13.39%、國泰台灣領袖50反彈13.33%、中信臺灣智慧50也有13.08%。

元大投信董事長劉宗聖指出，看好下半年行情會漸入佳境，美國聯準會啟動降息，股市及債市的投資機會浮現，除了息收商品外，投資人仍不可忽略市值型商品帶來資本利得的效果。

從台股基本面來看，元大投信ETF研究團隊指出，主計總處公布台灣第2季GDP估值為5.09%，受惠於AI拉貨動能強勁、出口復甦力道已傳導至製造業。

隨著時序進入下半年，目前有六家機構更新對台灣今年經濟成長預期，從3.5%~4.2%不等，台灣GDP成長率全年仍有望挑戰4.0%，其中，有五家機構看好台灣受惠AI商機，上修今年GDP年增率預估，包含台灣經濟研究院、中華經濟研究院、渣打集團、星展集團以及亞洲開發銀行。

受惠於半導體與伺服器需求熱絡，加上傳產外銷回穩，6月景氣燈號，這是睽違2年半再度亮出代表「熱絡」的紅燈，在景氣持續增溫下，上市櫃企業7月營收3.68兆、年增兩成。觀察營收成長較大產業，電子通路業受惠AI伺服器使電子零組件需求增加，航運業因紅海危機使運價及運量上漲，金融保險業投資收益增加，下半年消費性電子傳統旺季將至，台股營收有望逐季成長。

中信成長高股息經理人張圭慧表示，財政部公布7月出口逼近400億美元，創歷年同期次高，且8月仍可望維持正成長，顯示國內經濟基本面尚稱穩健，台股後市仍可正向看待。建議投資人可尋求具產業前景、成長潛力的題材，掌握長線投資契機。