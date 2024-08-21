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00940月配金額出爐！連三配0.05元 9月5日除息

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。圖／本報系資料照片
台股示意圖。圖／本報系資料照片

根據元大投信21日公告，元大台灣價值高息（00940）第3次月配息，每受益權單位擬配發0.05元，以今日收盤價9.72元換算，單月配息殖利率為0.51%，年化配息殖利率上看6.17%，除息日為9月5日、實際配公告日為9月3日，領息日在10月1日。

00940預計9月配息金額為0.05元，近三月配息金額維持0.05元，累計配出0.15元；累計配息殖利率約1.53%、平均一月為0.51%。法人指出，維持穩定配息並有機會推進連續填息表現，目前台股大盤殖利率處於近年相對低點，本益比則高於近年平均，突顯高股息及低本益比價值選股的重要性。

至8月20日，00940成分股平均本益比為13.85倍，遠低於台股大盤，7月及8月配息的股利所得占比分別為，96%、98%，在不倚靠資本利得下，就能取得逾6%年化配息率，從價值投資與高股息角度均具優勢。

00940前十大成分股為聯電（2303）5.98%、中信金（2891）4.88%、長榮（2603）4.86%、華碩（2357）4.44%、鈊象（3293）4.41%、聯詠（3034）4.1%、玉山金（2884）4.03%、和碩（4938）3.91%、長榮航（2618）3.75%、世界（5347）3.7%。

台股 月配息 本益比 殖利率 除息 高股息

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