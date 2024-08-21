套利00878但季配息怎攤每月的利息及本金？存股哥：00929、00940…等月配最有優勢

「請問00878不是季配嗎，要如何用00878平攤每月利息跟本利和」？

上次有個老鐵在某篇文章留言，我想他可能是剛接觸存股跟借貸套利的新手？那我就再次概述一遍唄，畢竟大家都是從0開始的。

目前存股主流高股息ETF有分季配、月配，你可以依據不同ETF的選股邏輯跟配息月份，去組出你想要的領息模式，當然我認為月月配最有優勢，但也有人覺得季配、雙季配就夠了，這個沒有一定。

選股邏輯看過去：00878

選過去表現好的標的，可想而知資優生生病感冒的機率較低，股性穩健。 除息月份：2.5.8.11

選股邏輯看現在：00919

選今年配息高的，盡可能將殖利率最多大化，股性較積極。 除息月份：3.6.9.12

選股邏輯看未來：0056

選未來爆發性較好的，預估未來一年殖利率較高的標的，股性穩健偏積極。 除息月份：1.4.7.10

主打高息低波動因子：00713、00915

講簡單點就是你不夠高息不夠低波（穩定度）就不能被納入成分股，股性穩健。 除息月份：3.6.9.12

月月配：00929、00940、00946、00939、00936

從季配延伸出來的配息模式，從一年4配進化到一年12配，但每月股息就降低不少。 00940股性穩健，其他積極。

以上只是以我的經驗概略區分，當然高股息不只有上面這些，依不同投資屬性跟策略也有債券ETF給你選擇，礙於篇幅無法一一列舉。

找到標的後就要開始借貸套利了，邏輯很簡單，就是用低利資金去換高殖利率的標的股票質押大約3%，信貸依個人條件2%-10%都有可能，如果利差低於5%我覺得效益就會逐漸降低，5%都還可以接受。

回到一開始的問題，如果你只有單買00878，那就只要算出每月利息，將股息平均分攤到12個月即可，低利換高利，你一定會有利差空間。

但要注意的是如果是用信貸，一開始是無法光靠股息就打平本利和的，這個用計算機算一下就知道，如果要用股息打過本利和，你還是要持續累積張數，股息再投入，盡可能拉高股息才行。

以我自己為例，目前每月信貸本利和加質押利息約1.2萬，但我幾乎都用槓桿買進的00878一年股息至少20萬，要去繳完一年共14.4萬的本金加利息綽綽有餘。

以上就是給新手小白們可以快速入門懶人包中的懶人包，但如果想要理解完整的運作邏輯，跟觀念，還是得下點功夫才行。

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