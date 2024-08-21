00878、00929、0050、006208…初入股市就選ETF！ 老牛曝「五優勢」：巴菲特也認證

初入股市就選ETF，巴菲特也認證

在臺灣ETF的發展史中，2023年是很重要的一年。首先，從第一檔ETF元大台灣50（0050，全名為元大台灣卓越50 證券投資信託基金）在2003年6月25日發行，到2023年已滿20年；其次是截至2023年7月底，臺灣股市發行的ETF共有239檔，受益人數達654萬人，ETF資產規模也超過3兆元以上，並且日成交量占整體市場比重大於20％。這20年來的發展，ETF可說是從無人問津到風靡市場，等同四個人當中就有一個人參與ETF投資。

目前市場上接二連三推出各種ETF，很多投資人可能並不清楚每一檔ETF的標的是什麼？怎麼選擇？該如何投資？因此這一章老牛就要來告訴大家，投資ETF的三大重點及未來趨勢、如何選出適合自己的標的，以及計算高股息ETF便宜價、合理價與昂貴價的方法。

最後，如果你也注重現金流領股利，或是看到近期ETF配息的新聞蠢蠢欲動，更不能錯過本章最後一節，我會告訴大家如何利用高股息ETF打造出月月領息的組合。

ETF是由投信公司所管理發行，像股票一樣可以在股市中交易的投資標的，股價漲跌依據所追蹤的指數表現，連股神巴菲特都常公開稱讚ETF的優勢，可見它很適合作為長期資產配置。

雖然ETF極富投資優勢，但也有盲點，必須先全盤了解再投入，才能真正安穩抱緊賺錢。老牛就先用5大優勢開始講起：

1.跟隨趨勢

ETF 是追蹤某一個指數的表現，例如：看好臺灣股市的未來，可以買進追蹤臺灣50指數的元大台灣50（0050）；看好原油的趨勢，可以選擇追蹤原油指數的期元大S&P石油（00642U，全名為元大標普高盛原油ER 指數股票型期貨信託基金）；倘若看好5G的發展，則可以買進追蹤全球未來通訊指數的國泰台灣5G+（00881，全名為國泰台灣5G PLUS ETF 證券投資信託基金）。追蹤指數就像是搭著船一般，參與市場的趨勢順風而行。

2.風險分散

一檔ETF裡，涵蓋了它所追蹤的指數中多個標的，因此投資ETF 就是奉行「不要把雞蛋放在同一個籃子裡」，可以降低風險，例如匯率波動、地緣政經、產業趨勢、企業經營等的影響，多頭時投資人能安穩累積資產；而在空頭來時則能吸收衝擊，而不會傷到筋骨。

3.費用低廉

一般投資市場中的商品有股票、ETF及基金，三者在交易時都有手續費及稅金支出。其中，股票在買進及賣出時，分別都會收取交易金額0.1425％的手續費，賣出時還會再收取交易金額0.3％的證券交易稅；基金由於是發行公司向一群人募集資金後，有基金經理人代為操盤管理，因此除了手續費之外，還有經理費、管理費及其他費用，其中經理費與管理費較為高昂，通常整體費用率會高於2％。

相較下來，ETF的手續費與股票相同，但證券交易稅只要0.1％，低於股票的0.3％，管理費用通常落在1％或更低，因此ETF是三種投資商品中，費用最實惠的一個，對長期投資來說，是重要的制勝關鍵。

4.高透明度

投信公司在設計ETF時，不管是所追蹤的指數、成分股篩選條件、投入資金比例等，這些規則都是事先就制定好的，不可隨意變動。且ETF每天都會公布淨值、折溢價幅度、持有部位與整體比例，這樣的高透明機制有助於投資人了解ETF 的現況，平衡自己的投資組合。

5.汰弱留強

投信公司也會定期檢視ETF的成分股，目的是剔除獲利越來越差的公司，將符合條件且較具潛力的公司放入投資組合中，這樣「汰弱留強」也有助於投資人提高勝算。

買進前的功課：先弄清楚你買到什麼

近年來投信公司爭相發行ETF，除了常聽到的元大台灣50（0050）、元大高股息（0056，全名為元大台灣高股息證券投資信託基金），目前市場上有超過200檔ETF，追蹤的標的各不相同，有指數、商品（黃金、白銀、石油）、區域（日本、印度、美國、歐洲）、債券（美債、公司債、新興債）等，追蹤不同的標的， ETF的漲跌變化就會不同。

此外，雖然高配息看似現在ETF的主流，但也有不少ETF不發放股利股息，這主要跟所追蹤的標的有關。例如當追蹤指數呈現正報酬時，ETF價格會加成上漲的槓桿型ETF，以及追蹤指數同樣呈現正報酬，但價格反而下跌的反向ETF，由於這兩種ETF是以操作期貨，達成正向或反向倍數的目標，投資標的並非股票，自然也就不會配息。

所以投入ETF市場之前，要注意至少3件事，這樣才能夠安心抱緊穩穩賺：

1.連結標的是什麼

這幾年ETF 被塑造出「不會倒，只要無腦買就好」的形象，所以市場上一直推陳出新不一樣的ETF，在名稱上也形形色色、花樣百出。尤其是投資國外成分股的ETF，如果不深入了解，可能根本不知道為何而漲為何而跌。

例如已經下市的期富邦VIX（00677U，全名為富邦標普500波動率短期期貨ER 指數股票型期貨信託基金），名稱裡的「VIX」全名是「Volatility Index」，又稱為波動率指數或恐慌指數，使得當初很多人以為這檔ETF 是「台股漲它就跌、台股跌它就會漲」，但這樣的觀念其實是錯的。期富邦VIX（00677U）真正的連結標的是美股標普500指數的波動率，也就是指數漲跌的幅度，漲跌越大、波動越大；漲跌越小、波動越小，而它最終因為所投資的標的不斷下跌，以至於ETF淨值過低，已於2021年6月3日下市。

所以，遇到成分股是國外標的的ETF 時，更要特別注意所連結的標的指數與成分股有哪些，例如元大上證50（006206，全名為元大中國傘型證券投資信託基金之上證50證券投資信託基金）是追蹤上證50指數，成分股皆為在上海證券交易所上市的股票；富邦深100（00639，全名為富邦深証100證券投資信託基金）追蹤的是深証100指數，是由深圳證券交易所中100檔規模大、市場份額高、交易活躍的股票組成；元大歐洲50（00660，全名為元大歐洲50 證券投資信託基金）是追蹤歐洲STOXX50指數，由歐元區前50 大藍籌股編製而成，代表歐洲股價的走勢。投資人必須深入研究指數的內容，才能知道投資這些ETF，到底是買了什麼東西。

2.注意費用率是否過高

前面有提到，ETF的其中一個優點就是費用較低廉，所以投資之前要好好注意各種費用率，才不會浪費了這項優勢。

投資ETF的費用，除了證券交易稅之外，很多人都忽略了內扣費用，也就是所謂的管理費。內扣費用會每天都從淨值中扣除，一般稱為「扣血條」，如果內扣費用率過高，一天一天的累積下來，可能會將你的資本吸光光。

台股型的ETF內扣費用通常都在1％以下，例如富邦台50（006208，全名為富邦台灣釆吉50 證券投資信託基金），其2023年的費用率為0.23％；但若是追蹤國外市場的ETF，因屬性關係費用率則會稍高一些，例如富邦越南（00885，全名為富邦富時越南ETF 證券投資信託基金）全年費用率就達1.21％，兩者差了將近一個百分點。

雖然乍看費率都很低，短時間內可能感受不到對整體報酬的影響，倘若以長期投資來看，仍建議先比較一下費用率高低，才不會稀釋了獲利。

3.有無漲跌幅限制

成分股為臺灣上市標的的ETF 與股票一樣，也有10％的漲跌幅限制，但國外成分的ETF則無限制，例如期元大S&P石油（00642U）及國泰美國道瓊正2（00852L，全名為國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍證券投資信託基金），兩檔都是追蹤美國的指數，就都沒有漲跌幅限制。 （大是文化《股海老牛最新抱緊名單，贏過大盤20％： 跌了也不賣、算出便宜價才買、先知道好題材...50檔抗震盪的致富私藏股大公開。》，作者： 股海老牛）

說到ETF的漲跌幅這點，老牛就深有感觸。我曾談論過，現在已經下市的元石油正2（00672L，全名為元大標普高盛原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金）這檔ETF，因為追蹤的是國際油價指數，是以美國股市開盤時間為準。雖說商品型ETF是看長期趨勢，但時差問題常常導致一覺睡醒發現股市已經天翻地覆。記得這檔ETF在2018年10月時開始一路下挫，曾經在一天之內跌幅就超過10％，雖然當時我的投資部位沒有太大，但算起來仍損失了一個月的薪水。

雖然很多人說ETF是懶人投資，不用燒腦想太多，但只要是投資，「一知半解」本身就是最大的風險。即便是投資ETF，也需要深入了解、明確投資目標，並謹慎選擇合適的標的，才可以降低投資風險，增加長期投資的成功機會。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。※

（本文摘自大是文化《股海老牛最新抱緊名單，贏過大盤20％： 跌了也不賣、算出便宜價才買、先知道好題材...50檔抗震盪的致富私藏股大公開。》，作者： 股海老牛）