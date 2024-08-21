本周ETF陸續掛牌上市 今天再添債券新兵

投信募集ETF不放暑假，本周陸續有ETF新兵掛牌，繼中國信託投信的中信日本半導體（00954） 及中信日經高股息（00956）20日掛牌上市後，今天將有群益投信的群益優選非投等債ETF掛牌。

證交所表示，群益投信募集發行的「群益優選收益非投資等級債券 ETF 證券投資信託基金」 21 日正式掛牌上市，並得辦理融資融券。

根據送件資料顯示，群益優選非投等債ETF標的指數為「ICE 1-5 年 BB-B 級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數」，是由 ICE Data Indices, LLC 編製及維護，該指數主要投資於成熟市場國家的美元非投資等級公司債，篩選信用評級介於 BB+至 B-、剩餘到期日介於一至五年之間，及流通在外金額、票息、單一產業與單一發行人上限等條件，並透過信用與利差決定權重，指數規則將每月檢視是否新增或剔除成分債券，截至 7 月底，指數成分債券合計 256 檔。

證交所表示，加上群益優選非投等債ETF，集中市場掛牌上市 ETF 將達 166 檔。國內 ETF 商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。