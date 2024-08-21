00939一年輕鬆賺120塊！ 達人「省就是賺」：勤儉持家怎能被白扣10元匯費

一年輕鬆賺120元

前幾天財經雪倫在FB提到要用00939第一次配息的5,670元去吃吃到飽！

雪倫短短三天內去吃壽喜燒、麻辣鍋，體重跟脂肪增加了，口袋也消風了...

眼尖的雪友看到雪倫po的股利通知單，虧雪倫自稱勤儉持家，怎麼被白扣10元匯費，我是覺得要再開保管銀行，管理好幾家銀行好麻煩！

發現原來我有00939保管銀行「華南銀行」的帳戶，統一投信也建好線上變更帳戶的系統。

雪倫剛用手指敲敲鍵盤大約3分鐘，搞定！以後每月省10元，半年就可以喝杯拿鐵。

省就是賺

一年輕鬆賺120元，開心！

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