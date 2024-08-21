證交所債券ETF再添生力軍 群益00953B今掛牌上市

債券ETF投資熱，臺灣證交所債券ETF掛牌數再添生力軍，由群益投信募集發行的群益優選收益非投資等級債券ETF （00953B）在21日成功掛牌上市交易，成為第七檔證交所掛牌債券ETF。加上00953B目前市場上共有92檔債券ETF，其中85檔在櫃買中心交易，證交所上市的債券ETF有七檔。債券ETF從2017年的14檔至今92檔，受益人數也從3,467人成長至最新1,812,415人，顯示出債券ETF越來越受一般投資人青睞。

據了解，00953B發行價為10元，也有平準金機制，收益力求領先非投資等級債，同時致力以指數篩選邏輯破解過去非投資等級債被視為高風險的硬傷，讓違約率及波動度向投資等級債靠攏，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。觀察00953B追蹤ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數，篩選機制除鎖定票面利率6%以上的成份券，訴求高債息外，經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮、聚焦成熟國家、單一發行人配置最高1%與單一產業配置最高10%也是重點，戮力達成息收較高與風險更為分散的目標。整體而言，00953B擁有「力求債息更優、違約疑慮可望較低、聚焦成熟市場降低波動、配置更加分散」等四大特色，是提高投資組合穩定性的絕佳利器，投資人可多留意相關投資契機。

群益優選非投等債ETF(00953B)經理人李忠泰指出，隨著降息預期提升，後續貨幣政策反轉下的潛在資本利得空間可期，也令債市投資環境更居順風，投資人若想順勢卡位降息帶來的債市機會，也不妨透過債券ETF來參與。在投資標的的選擇上，可以投資等級債ETF搭配非投資等級債ETF，主因投資等級債受惠聯準會降息資本空間高，非投等債具高息收外，也同步受惠聯準會降息，當中又以BB-B級、鎖定票面利率6%以上的成份券、選債機制納入信用因子加權的非投資等級債ETF最值留意。