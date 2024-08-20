生技、地產ETF 有看頭

美國企業第2季財報公布進入尾聲，當中又以健康照護、不動產等兩大產業優於預期比率最高。投信法人表示，美股第2季財報獲利年增率估近11% ，有利延續近期漲升力道，投資人不妨透過生技、地產等ETF順勢布局。

據Factset統計，截至上周五（16日），S&P500成分股企業，已有93%公司公布財報，當中有78%企業獲利表現優於預期，高達八成三優於預期，而優於預期家數占比超過八成的產業有四，依序為健康照護86%、不動產84%、工業82%、金融80%。

生技醫療產業經歷三年低迷後，近期明顯出現復甦跡象。群益那斯達克生技ETF（00678）經理人李鈺涵分析，製藥企業募集金額節節升高，主要受到多重因素推動，包括股價回升、市場對聯準會（Fed）即將降息的預期，以及行業併購活動的增加。

富邦基因免疫生技經理人蘇筱婷也指出，第2季醫療保健行業整體獲利表現相對穩健，從S&P 500企業公布財報來看，醫療保健行業第2季獲利年成長達20%，行業整體獲利表現優於市場預期；另一方面，隨著全球降息趨勢確立，對利率敏感的中小型股，更能獲益於降息利多刺激。

展望未來，綜合李鈺涵、蘇筱婷看法，醫藥產業因具備專利性及獨特性，向來具備較強的議價能力，加上產業創新動能不絕，包括細胞及基因療法，治療癌症、遺傳疾病及神經系統疾病等多種疾病的研發創新持續進行，此外，此外，醫療生技行業具有併購熱度升溫、資金回流及低估值等多題材支持，醫療生技股中長期表現可期，投資人不妨透過生技相關ETF來參與，把握產業投資契機。

美國主要地產公司最新財報，超過半數表現優於預期。群益道瓊美國地產ETF經理人李鈺涵表示，第2季上修獲利展望的主要次產業有工業、資料中心、醫療等等。