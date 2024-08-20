野村00960 下周開募

近期市場焦點都在AI，然而要追成長，航運股爆發力也不可忽視，即將於8月30日展開募集野村全球航運龍頭息收ETF（00960）是全台首檔瞄準全球航運霸主的ETF，包含貨櫃、散裝、油輪脈動金三角；野村投信表示，這檔ETF具有價差爆發力及息收潛力。

投資人可能有的疑慮是聚焦全球航運類股，是否易受景氣波動？單一產業風險性是否較高？野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，只聚焦全球航運類股的波動性確實可能大，但也適合短線的「沖浪高手」可短線操作藉價差獲利；對採取定期定額的中長期投資人也很適合，因為有波動才可能在低點買到更多單位數，有利後續逢高出脫的獲利幅度。

如果是中長期持有者，根據統計資料，航運類股猶如海上包租公，該ETF追蹤的指數自2019年至2023年的每年息收報酬至少3%，加上價格報酬的近五年總報酬率平均達35.14%。

野村全球航運龍頭息收ETF經理人張怡琳表示，該ETF追蹤NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數，從全球30個國家、42個交易所的股票中，依據國際數據龍頭FactSet篩選出大約150至300檔營運跟航運有密切相關的公司，接著透過兩大流動性檢驗篩選，包含成分股總市值至少超過1億美元、且三個月的日均成交值超過60萬美元以上的公司。

此外，成分股過去四年中至少支付過一次現金股息的配息檢驗，依市值排序精選約40名的全球航運龍頭股並按照市值加權比重（單一個股權重上限不超過8%），每年2月跟8月定期檢視成分股。

黃宏治表示，投資全球航運指數等於一次掌握貨櫃、散裝、油輪的機會，每個次產業各有表現時機，投資全球指數會比單押個股更分散風險且擴大贏面。