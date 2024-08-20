海外股票ETF五強 洗牌

歷經全球金融市場7、8月動盪期，今年漲多的AI、半導體面臨較大的修正，連帶今年以來海外股票ETF排名也出現變化，雖然不再由這兩大族群獨霸，但相關標的仍陸續收復失土中，海外股票ETF前五強漲幅仍有高達三成至四成。

根據CMoney統計至昨（20）日，第一金太空衛星受惠於太空衛星議題連放利多，昨日市價大漲6.7%，站上24元，再創上市以來新高點，累計近一個月逆勢大漲24.1%，在波動之中的表現意外亮眼，推升今年以來市價漲幅衝上42.2%，一舉成為海外股票ETF的最強一檔。

今年海外股票ETF前十強

至於今年海外股票ETF漲幅第二至五名依序為富邦未來車41.3%、凱基全球菁英55的36.7%、統一FANG+的34.2%、國泰費城半導體漲30.3%。

不同於多數ETF鎖定AI以及半導體族群，第一金太空衛星瞄準的是太空衛星等題材，第一大成份股AST太空移動19日再度上揚24.4%，將於9月發射五顆藍鳥低軌衛星。

這些衛星發射是低軌衛星運用在商業部署上，是有史以來最大的通訊陣列，AST太空移動著手創建全球首度能透過衛星直接連接5G寬頻網路，讓一般智慧型手機也能透過太空衛星進行通訊功能。

針對半導體，國泰費城半導體經理人游凱卉表示，觀察近期如AMD等重要AI相關半導體財報狀況良好，加上科技巨頭不可能退出AI軍備競賽，未來仍需持續大力度投資AI基礎建設，半導體後續有撐，產業仍處在多頭循環中，等待後續輝達財報公布前後，有機會再向上突破。