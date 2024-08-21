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「84張00929賺4.5萬」該賣了？網一句話突破盲點

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想賣掉00929。中央社
網友想賣掉00929。中央社

台股20日開高走低，收在22,429.1點，上漲19.47點，漲幅0.09%。有網友股市震盪幅度較大，考慮賣出手上持有的00929，卻遭其他人酸「高股息何必做波段？」有人建議，「就算要賣出也先賣1/3就好，我的話會續抱」，不過也有人建議他可以賣掉換股，「這1年科技股表現太好了，基期已經太高，或全部賣掉改買債」。

根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF受益人最新一周增加43,730人，連續25周創新高，總人數達949萬3,962人，進一步觀察，最新一周受益人增加的有27檔，其中周增加、年增加雙增的台股ETF前十名分別為00919、00929、00878、006208、0056、00946、00713、00936、00915、00923

一名網友在論壇Dcard發問「00929要先賣出還是繼續放？」他目前手上持有84張00929，收益達4.5餘萬元、報酬率2.85%，他表示，「最近很努力存股，終於存到00929共84張，但股市變動好像很大，在想要不要先賣出？如果是你們會先賣還是繼續放？」

其他人留言「你先承認你根本就不是在存股」、「賣之前都先問問自己賣掉的錢要幹嘛」、「高股息何必做波段？你要的是複利效果還是進進出出的資本利得？做波段請直上soxl或是nq」。

還有人建議「再買916張湊1000張先」、「就算要賣出也先賣1/3就好，我的話會續抱」、「我個人認為可以換股，這1年科技股表現太好了，基期已經太高，其實從7月開始就慢慢發現資金在從科技股流出，目前內需的產業可以多關注」、「先賣，因為你的均價在高點了，先全部出去買債」、「存股的話當然是繼續放啊！你的均價很不錯，賣掉了就只能找下一檔，除非你不想要這檔了」、「如果獲利夠了就賣啊，有賺就好」。

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