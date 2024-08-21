00679B淨值怎狂跌？網曝原因：債券ETF「這樣買」年底翻倍

9月聯準會啟動降息的可能性愈來愈大，加上股市漲多震盪，資金更加轉進買債券ETF，近期熱門債券接連售罄，債券ETF人氣王元大美債20年（00679B）於19日起暫停受理初級市場申購。PTT網友不解直呼「為何00679B淨值一直在跌？」其他人解答「因為美元跌爛」，也有人要他再等等，直呼「過幾天就漲了」，還有人說「捨棄元大美債期改買UB期，年底翻倍」。

8月以來00679B成交量數度爆量，日均量衝上16.31萬張，連連改寫交易天量，本月中有六個交易日量能包下掛牌以來前八大量，依序為5日29.36萬張、6日27.37萬張、9日的18.08萬張、15日的16.11萬張、7日的15.93萬張、2日的15.45萬張、16日的14.4萬張以及8日的13.47萬張。

00679B 19日市價下跌0.11元，跌幅0.35%，收在31.16元，成交量達11.62萬張，排行ETF第五大量，連續兩日溢價超過1%。

一名網友在PTT發文詢問「為何00679B淨值一直在跌？」他表示，「這兩天長債殖利率向下，美國TLT也在漲，又去看00679B前十大持有債券也是漲的。為啥淨值跌了？債蛙沒人權嗎？」

其他人紛紛留言解釋「美金貶值」、「台幣狂升值」、「匯損」、「匯率」。有人留言「債券ETF都吃筍」、「買美債ETF都不知道是在買美金還是買債券了，但股票又在那邊盤，沒啥好買的標的」、「知道為何電子股漲不動了吧，下半年匯差吃掉不少」、「電子股到時也會反映」、「隔幾天就漲了，送分題」。

還有人留言「美金不換回台幣就是贏，捨棄元大美債期改買UB期，年底翻倍 等匯率回來再換回去，先放美元定存」、「買了就不用看了，買20年債整天盯盤是太閒嗎」、「買債就當4%定存，價差就運氣好才有」、「軟著陸就是要保股市，犧牲債市場，這是多數人期待」。