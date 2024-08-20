台灣首檔航運ETF 貨櫃三雄入選成分股

看準航運是國際貿易的動脈，野村投信今天宣布推出全台首檔航運ETF，鎖定全球貨櫃、散裝及油輪等龍頭航運公司為投資標的，包括長榮、陽明、萬海等台灣貨櫃三雄均入選成分股。

野村投信投資策略部副總經理但漢遠今天表示，先前疫情打亂全球航運市場，航海王股價狂飆讓人印象深刻，突顯航運對國際貿易的重要性。雖然航海王熱潮已過，但美中貿易戰導致生產鏈打散，所有零件、商品運送都要靠航運，帶動全球運輸需求增加。

比起投資單一的航運股，容易出現較大波動，透過航運ETF，可以一次投資貨櫃、散裝及油輪等不同類型的航運股，分散風險。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治分析，貨櫃、散裝、油輪雖然都是航運股，但週期性不盡相同。貨櫃運輸旺季落在下半年，因為要趕上歐美9月開學、年底感恩節、耶誕節及跨年購物旺季，廠商提前鋪貨、貨櫃艙位一票難求；散裝航運主要載運穀物、礦砂等大宗原料，以農產品為例，旺季會落在11月到隔年4月。至於油輪，配合冬季取暖、夏季旅遊等用油需求，是營運高峰。

野村全球航運龍頭息收ETF（00960）預計8月30日展開募集，為台灣首檔以航運股為投資主題的ETF，先從全球市場篩選出150至300檔與航運相關的上市公司，再根據市值、日均成交值、配息等條件，排序選出30至40檔成分股。

根據5月底的最新指數結果，00960前10大成分股，長榮、陽明、萬海等貨櫃三雄全入列，長榮權重高達9.66%，排名第1；陽明、萬海分居排行榜第6和第10位，權重分別為5.31%和3.87%。00960預計每年2月及8月會定期審核，調整成分股內容。