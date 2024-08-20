0050「定期定額或單筆投入」只能擇一怎選？小畢：ALL IN高機率獲較好報酬

大家好，我是小畢，相信很多人選擇0050作為台灣指數投資的標的，其持股是台灣上市前50大市值的個股，所以可以做到貼近大盤走勢和績效，但如果今天手上有一筆資金要投資0050的話，通常會有的疑問就是要單筆投入還是定期定額買進呢？

畢竟選擇單筆投入就是深怕買進後市場開始下跌，而有買在高點的擔憂，比較保險的做法就是選擇定期定額來達到平均成本的目的，我們就來實際比較一下投資0050，單筆投入和定期定額的報酬表現分別是如何呢？

我回測了2008年到2023年，不同滾動區間下，單筆投入和定期定額投資0050的結果會是如何？

例如滾動區間為一年時，單筆投入在年初買入0050，至於定期定額則是將相同資金平均分配在每個月月初買入0050，所以...

第一個滾動區間是2008到2009年，最後一個滾動區間則是2022到2023年，依照前面的計算，我列出從2008年到2023年共16年，採用單筆投入或定期定額投資0050，每年的績效結果，我們可以發現在16年中，有11年單筆投入的績效勝過定期定額，也就是單筆投入有大約69%的機率勝出，這和著名先鋒基金管理公司的研究結果十分接近，他們的研究結果顯示無論投資美國，英國或澳洲市場，歷史數據顯示單筆投入有7成的機率表現優於定期定額。

接下來我增加了滾動區間的時間，分別是將資金平均分配在3年，5年或7年定期定額買入，結果可以看到隨著滾動區間的時間增加，單筆投入的勝率也跟著增加，當滾動區間為7年時，單筆投入的勝率甚至達到90%，這代表市場大部分的時間還是上漲的狀況，也說明了將資金越早投入市場，才會有較佳的報酬。

從前面的結果我們知道單筆投入的勝率勝過定期定額，但對於投資人而言，除了勝率外，還有一個重要的指標就是累積資產的價值，我統計了單筆投入和定期定額買入0050，在不同滾動區間下的平均資產總值，可以發現定期定額1年時，1年後的平均資產價值為單筆投入的95%，隨著定期定額時間越長，和單筆投入的差距會越來越大，當滾動區間為7年時，平均資產價值只剩下單筆投入的75%。

從前面的結果來看，選擇單筆投入似乎是最好的選擇，但單筆投入並非無缺點，以一年滾動區間來說，單筆投入的報酬標準差為27%，定期定額的報酬標準差為17%，也就是單筆投入的報酬標準差高於定期定額，這是因為同時間單筆投入在市場中的資金部位總是高於定期定額，而股票是相對波動性較大的商品，所以在市場上漲時會有較佳的表現，相對在市場下跌時也會有較大的跌幅。

那麼對於手上有一筆資金想要投資0050的人，到底該選擇單筆投入還是定期定額呢？

雖然單筆投入勝率和平均資產價值都勝過定期定額，但仍有機率遇到買進後市場馬上下跌的狀況，畢竟投資除了數學，還必須考慮人性的那一面，事實上單筆投入和定期定額並非單選題，另外一個選擇就是可以將資金一半單筆投入，另一半定期定額，從結果看到資金一半單筆投入和一半定期定額時，在不同滾動區間下，和全部定期定額相比，可以縮小和單筆投入的平均資產差距。

最後總結一下，對於手上有一筆資金想要投資0050的人，採用單筆投入有較高的機率獲得較好的報酬，對於無法承擔較大下跌風險的人來說，放棄追求最大報酬而選擇一半單筆投入和一半定期定額是一個折衷的方式，但即使選擇此方法，考量市場長期上漲的情況下，建議執行定期定額買入的時間不要超過1年。

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