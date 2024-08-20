快訊

大學生活如何塑造賀錦麗？辯論與政治運動之外還要會玩

陸軍43砲指部戰術輪車 屏東楓港「失控撞樹」7人送醫

獨／中信金下午將發重訊 傳與併購新光金有關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7月ETF績效評比出爐 國泰台灣5G+用科技力秀肌肉

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰台灣 5G+(00881)基金績效表（資料來源：投信投顧公會基金績效評比表）
國泰台灣 5G+(00881)基金績效表（資料來源：投信投顧公會基金績效評比表）

投信投顧公會上周發布最新7月基金績效評比，前五名多由市值型或科技型ETF包辦，國泰台灣5G+（00881）三個月報酬率15.18%位居一般型ETF冠軍，六個月、一年、兩年、三年及今年以來績效也位列前段班，優異表現獲市場關注到這檔AI大黑馬。

國泰投信投資長鄭立誠對於00881的好成績即表示，國泰投信擁有百人投資研究團隊，全天候分析觀察國際市場，對台股大小產業發展脈絡瞭若指掌，屹立臺灣多年的國泰投信，更是極少數能以台股主動式基金操盤手的思維，做到超前布局的資產管理公司，精心推出的ETF檔檔精選，不只有00878能擄獲存股族的心，國泰台灣5G+(00881)在設計之初就已經洞察到未來台灣最具成長力及爆發力的明星產業，00881以優異的表現用實力創造價值，才能在數百檔ETF中脫穎而出，成為投資人放大資產的秘密武器。

國泰台灣5G+(00881)經理人蘇鼎宇表示，國泰台灣5G+ ETF於2020年12月10日掛牌，追蹤臺灣指數公司發行的「臺灣上市上櫃FactSet 5G+ 通訊指數」，精選台灣電子半導體產業中的關鍵公司，布局擁有半導體、新世代通訊、電動車、AI手機等核心關鍵技術，並加入流動性、獲利能力等條件，依據自由流通市值加權排序，揀選出30檔成分股共組「台灣科技國家隊」，兼具市值型與科技主題ETF的特色。

00881經理人蘇鼎宇說明，國泰台灣5G+的核心產業包括55.4%的半導體類股、13.88%的電子類股，以及10.88%的電腦及週邊設備類股等，前三大成分股依序為台積電（2330）、鴻海（2317）跟聯發科（2454），三檔最具AI題材的電子重磅權值股。全球從去年ChatGPT掀起AI大浪，各家投信才正陸續搶發科技型ETF，但國泰投信早已洞見台灣電子產業的優勢，以及人工智能的無限商機，00881領先群雄，超前卡位部署。

接下來9月利多題材不斷，從美國大選辯論後，情勢應可大致底定，市場雜訊會更少，再者聯準會開啟降息只差臨門一腳，降息後可望助攻股債行情；科技大戲這陣子輪番上陣，三星上個月剛發表第一款AI摺疊機、Google緊接著亮相旗下最新智慧型手機、手錶等新品；萬眾期待的蘋果新機iPhone16則被寄予高度重望，AI大戰一波接一波，但無論如何，台灣的半導體聚落都是最大受惠者，國泰台灣5G+ (00881)打包半導體明星公司，被譽為科技市值型ETF的首選投資標

5G ETF 國泰

延伸閱讀

這週重量級會議…透九月份降息幅度線索！ 辣媽：會顯著牽動股、債市波動

美國降息再即 外幣放款動能增溫

台股會創高、降息又往下？他哭：谷月涵搞得我好亂 網曝最佳做法

美元普遍走貶 日圓升值 市場料鮑爾為9月降息鋪路

相關新聞

債券高點1年前已過...現在買反而是送命題？達人提2持有原因：領息穩定度更高

在2023年3月時，當美國基準利率升到4.58%時，也是近十幾年來利率處於高點階段。

00713+006208績優黃金組合...敗筆是股價高、銀彈少？達人建議：可改單攻00692

昨天文章有留言詢問這支我好久以前持有過的ETF，今天就來簡單介紹這支ETF吧，它就是00692。

00713、00915哪檔真正抗跌高息？達人「僅1點不同」：家底雄厚、難分輸贏

00713＆00915除了是高股息抗跌王，家底更是渾厚。

7月ETF績效評比出爐 國泰台灣5G+用科技力秀肌肉

投信投顧公會上周發布最新7月基金績效評比，前五名多由市值型或科技型ETF包辦，國泰台灣5G+（00881）三個月報酬率1...

「006208+00713」最適合股市小白？達人提5原因大推：攻守兼備

8月初一個從美國回來的朋友，近期剛決定要認真來投資台股，所以就來問我台股該投資什麼好？

00919「除息前卡位」等息利雙收？他1時間點加碼 報酬率破10%

8月底00919即將公告本季預估配息，PTT網友分析，00919過去公告配息以後，都會出現利多消息、放量上漲的走勢，因此他建議除息前先卡位，很有機會息利雙收。另也有人建議「除息後殺下來再加碼」。有網友分享，他在上次除息後開始買進，後來股價下跌仍持續加碼，如今報酬率已破10%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。