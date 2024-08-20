7月ETF績效評比出爐 國泰台灣5G+用科技力秀肌肉

投信投顧公會上周發布最新7月基金績效評比，前五名多由市值型或科技型ETF包辦，國泰台灣5G+（00881）三個月報酬率15.18%位居一般型ETF冠軍，六個月、一年、兩年、三年及今年以來績效也位列前段班，優異表現獲市場關注到這檔AI大黑馬。

國泰投信投資長鄭立誠對於00881的好成績即表示，國泰投信擁有百人投資研究團隊，全天候分析觀察國際市場，對台股大小產業發展脈絡瞭若指掌，屹立臺灣多年的國泰投信，更是極少數能以台股主動式基金操盤手的思維，做到超前布局的資產管理公司，精心推出的ETF檔檔精選，不只有00878能擄獲存股族的心，國泰台灣5G+(00881)在設計之初就已經洞察到未來台灣最具成長力及爆發力的明星產業，00881以優異的表現用實力創造價值，才能在數百檔ETF中脫穎而出，成為投資人放大資產的秘密武器。

國泰台灣5G+(00881)經理人蘇鼎宇表示，國泰台灣5G+ ETF於2020年12月10日掛牌，追蹤臺灣指數公司發行的「臺灣上市上櫃FactSet 5G+ 通訊指數」，精選台灣電子半導體產業中的關鍵公司，布局擁有半導體、新世代通訊、電動車、AI手機等核心關鍵技術，並加入流動性、獲利能力等條件，依據自由流通市值加權排序，揀選出30檔成分股共組「台灣科技國家隊」，兼具市值型與科技主題ETF的特色。

00881經理人蘇鼎宇說明，國泰台灣5G+的核心產業包括55.4%的半導體類股、13.88%的電子類股，以及10.88%的電腦及週邊設備類股等，前三大成分股依序為台積電（2330）、鴻海（2317）跟聯發科（2454），三檔最具AI題材的電子重磅權值股。全球從去年ChatGPT掀起AI大浪，各家投信才正陸續搶發科技型ETF，但國泰投信早已洞見台灣電子產業的優勢，以及人工智能的無限商機，00881領先群雄，超前卡位部署。

接下來9月利多題材不斷，從美國大選辯論後，情勢應可大致底定，市場雜訊會更少，再者聯準會開啟降息只差臨門一腳，降息後可望助攻股債行情；科技大戲這陣子輪番上陣，三星上個月剛發表第一款AI摺疊機、Google緊接著亮相旗下最新智慧型手機、手錶等新品；萬眾期待的蘋果新機iPhone16則被寄予高度重望，AI大戰一波接一波，但無論如何，台灣的半導體聚落都是最大受惠者，國泰台灣5G+ (00881)打包半導體明星公司，被譽為科技市值型ETF的首選投資標