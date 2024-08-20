債券高點1年前已過...現在買反而是送命題？達人提2持有原因：領息穩定度更高

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看好聯準會降息訊號，不少投資人布局債券ETF。台股示意圖／聯合報系資料照
看好聯準會降息訊號，不少投資人布局債券ETF。台股示意圖／聯合報系資料照

在2023年3月時，當美國基準利率升到4.58%時，也是近十幾年來利率處於高點階段。

因為利率及債券價格呈反向走勢，利率上升，債券價格跌；利率下跌，債券價格升。

當時換算下來，若買進債券ETF領的債息，當期殖利率也快接近5%，跟股票配的息也差不多，於是就將部分漲高的股票轉到債券型ETF。

截至目前2024年8月，也打造出每個月都能領息的狀態。

在持有債券ETF這段時間，自己覺得持有債券的2個好處。

1、安心領息：利息純度比較高，息都是債券實質發出來的，平準金佔比較小，領息的穩定度比較高。

2、減少資產波動：前陣子台股連續大跌，比起100%持有股票，目前的股6債4配置，讓資產波動減小，持股也比較安心。

而每次領的息，只要沒有用到，就會將配息再投入，讓「複利」使得資產愈變愈大。

以上純粹是以「穩定領息」角度來切入，在資本利得上，股票收益還是一定比債券來得更高。

但回歸投資本質上，因為每個人的需求不一樣，我要的是穩定的現金流，所以會如此投資。

如果你跟我一樣也是想要穩定領息的人，配置一點債券型ETF，個人也覺得是可以考慮一下的。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲廣告製片懸緝圖創正能量授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

債券ETF 降息

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