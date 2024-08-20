00713+006208績優黃金組合...敗筆是股價高、銀彈少？達人建議：可改單攻00692

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聯合新聞網／ 林艾比
00692可說是市值型ETF中的配息王。台股示意圖／聯合報系資料照
00692可說是市值型ETF中的配息王。台股示意圖／聯合報系資料照

昨天文章有留言詢問這支我好久以前持有過的ETF，今天就來簡單介紹這支ETF吧，它就是00692。

如果要我對這支做一個最簡短的叙述，那就是「如果真的沒辦法一次買006208+00713，那單攻00692或00713也不錯」。

如果說00713是高息ETF中的報酬王（00915也是），那00692就是市值型ETF的配息王。

00692的成分股有100檔（台積電占49%），大盤覆蓋度比0050／006208的50檔更高。內扣手續費更是歷年數一數二低的，殖利率約4-5%（半年配息一次）。

所以如果資金有限，沒有一次買入「006208+00713」，那單攻00692我覺得其實也是可行的。只是00692偏中庸，可能大多頭時漲輸006208，然後配息也輸00713。

另外，來盤點一下這波8月大跌的表現。

大盤最大跌幅19.47%

00713最大跌幅8.68%

00692最大跌幅21.08%

由上可知，這波00692的跌幅甚至高過大盤，在大空頭來臨時，應該沒辦法像00713這麼抗跌。

來回溯一下2020年及2022年的股災表現

2020年大盤跌幅：-30%,00713跌幅-29%,00692跌幅-28.59%

2022年大盤跌幅：-19%,00713跌幅-7%,00692跌幅-34.69%

所以結論就是，端看個人需求。如果訴求「抗跌＋高股息＋不錯報酬率」，單攻00713。

如果訴求「市值＋高股息＋能承受跌幅」，單攻00692。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲林艾比授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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