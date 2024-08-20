00713+006208績優黃金組合...敗筆是股價高、銀彈少？達人建議：可改單攻00692
昨天文章有留言詢問這支我好久以前持有過的ETF，今天就來簡單介紹這支ETF吧，它就是00692。
如果要我對這支做一個最簡短的叙述，那就是「如果真的沒辦法一次買006208+00713，那單攻00692或00713也不錯」。
如果說00713是高息ETF中的報酬王（00915也是），那00692就是市值型ETF的配息王。
00692的成分股有100檔（台積電占49%），大盤覆蓋度比0050／006208的50檔更高。內扣手續費更是歷年數一數二低的，殖利率約4-5%（半年配息一次）。
所以如果資金有限，沒有一次買入「006208+00713」，那單攻00692我覺得其實也是可行的。只是00692偏中庸，可能大多頭時漲輸006208，然後配息也輸00713。
另外，來盤點一下這波8月大跌的表現。
大盤最大跌幅19.47%
00713最大跌幅8.68%
00692最大跌幅21.08%
由上可知，這波00692的跌幅甚至高過大盤，在大空頭來臨時，應該沒辦法像00713這麼抗跌。
來回溯一下2020年及2022年的股災表現
2020年大盤跌幅：-30%,00713跌幅-29%,00692跌幅-28.59%
2022年大盤跌幅：-19%,00713跌幅-7%,00692跌幅-34.69%
所以結論就是，端看個人需求。如果訴求「抗跌＋高股息＋不錯報酬率」，單攻00713。
如果訴求「市值＋高股息＋能承受跌幅」，單攻00692。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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