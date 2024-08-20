00713、00915哪檔真正抗跌高息？達人「僅1點不同」：家底雄厚、難分輸贏

00713＆00915除了是高股息抗跌王，家底更是渾厚。

我有買00713，但00915我也被問到翻掉，今天就來好好談論這兩支高息王吧！

至於00915，依據8月15日凱基證券官網公告的净值組成，它的收益平準金已累積達1.54元，資本平准金達10.19元，兩者累積為11.73元，這就是未來00915配息的來源。

以00915上季配息0.72元來計算，假設之後每季都配息0.72元，10.19元可以讓00915配16季（4年）！

兩者都是家底渾厚的高息王，在8月初這波大跌修正裡，兩者抗跌能力也極佳。

本次大盤跌幅最多達19.47%，00713最大跌幅8.68%（不到大盤一半），00915最大跌幅10.89%。

00915雖然本次抗跌略遜00713一籌，但2024年迄今報酬是贏過00713的。

所以兩者孰優孰劣？端看每個人的需求。我會選擇00713，最大的原因就是它通過2020年及2022年的空頭考驗。

2020年大盤跌幅：-30%／00713跌幅-29%，殖利率4.85% 2022年大盤跌幅：-19，%00713跌幅-7%，殖利率7.88%

00915表現很好，但還沒通過大空頭的試煉，所以我沒有買它，傾向於再觀察；但除去這點，它應該是可以考慮投資的好標的。畢竟報酬表現良好＋家底渾厚。

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