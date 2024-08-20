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「006208+00713」最適合股市小白？達人提5原因大推：攻守兼備

聯合新聞網／ 林艾比
台股示意圖／聯合報系資料照
台股示意圖／聯合報系資料照

8月初一個從美國回來的朋友，近期剛決定要認真來投資台股，所以就來問我台股該投資什麼好？

雖然我自己的投資組合是「正二＋00713」，但我對朋友的建議其實都會偏保守，所以我給她的建議是「006208＋00713」。

其實這樣的投資組合就是「市值＋高息」。市值型（006208）負責攻擊，高息ETF（00713）負責防守。

目前市面上市值跟高息ETF琳瑯滿目，該如何挑選？

我一向喜歡大道至簡，市值ETF就是最老牌的0050，但因為006208是跟0050完全一樣的東西，且手續費更便宜，規模也不小無下市風險，所以如果要我選，自然是選擇006208。

至於高息ETF為什麼我選00713？

我歸納一下我選00713的懶人包

1、抗跌王

通過2020、2022年大空頭考驗，這波8月5日大跌它甚至跌不到大盤一半。

2、家本厚

目前的净值可讓00713繼續配息1.5共4年。

3、高息ETF報酬前段班

漲贏00878、0056，但漲輸00915、00919。

4、低波動適合質押

當然啦，我自己是為了追求更高報酬表現，所以我的投資組合是「正二＋00713」。

只是買正二就要有大漲也會大跌的認知，就像8月5日最大跌幅時，台股正二是集體差點跌停（-20%），而我的帳面最多為-49萬元（-7.21%）。

有正確的認知，就可以不動聲色續抱、吃飽睡好、甚至加碼。

沒有正確的認知，就可能嚇到砍股票、吃睡難安。

所以我一直強調，買正二前，最好先提升自己的認知。如果還沒准備好買正二、或是根本不敢買正二，那「006208+00713」或許可以考慮作為你的投資組合。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲林艾比授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 006208富邦台50 00713元大台灣高息低波

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