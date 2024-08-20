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群益ETF 00953B 8月21日起掛牌 上市並得辦理融資融券

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所表示，群益投信募集發行的群益優選收益非投資等級債券ETF(00953B)受益憑證，將於2024年8月21日正式掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，該檔ETF標的指數為ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數(ICE 1-5 Year BB-B Developed Market Coupon Enhanced Credit Factor USD High Yield Bond Index)，由ICE Data Indices, LLC所編製及維護，該指數主要投資於成熟市場國家的美元非投資等級公司債，篩選信用評級介於BB+至B-、剩餘到期日介於1至5年之間，及流通在外金額、票息、單一產業與單一發行人上限等條件，並透過信用與利差決定權重，指數規則將每月檢視是否新增或剔除成分債券，截至113年7月底，指數成分債券合計256檔。

證交所表示，包含這檔ETF，集中市場掛牌上市ETF將達166檔。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

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