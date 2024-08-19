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美債ETF 買氣旺

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
上周申購金額前十大ETF
上周申購金額前十大ETF

根據CMoney統計上周ETF市場的資金動向，ETF淨申購金額前十大中有七檔都是債券ETF，長天期美債商品占五檔，最吸金的是元大美債20年，以167億元的申購額高居第一、國泰20年美債也有95億元的申購，接下來是群益25年美債、中信美國公債、積極型買盤更搶進元大美債20正2。

除美債之外，債券ETF還有投資等級債的群益A級公司債42億元、群益ESG投等債20+的31億元。

8月以來受到股市崩跌、預期聯準會（Fed）將啟動降息等影響，資金大舉轉向債券ETF，熱門債券接連暫停受理初級市場申購，包含規模最大的債券槓桿型ETF-元大美債20正2、債券ETF人氣王-元大美債20，提醒投資人宜留意合理折溢價。

根據芝商所FedWatch資料顯示Fed最快9月開始降息，2024年全年合計降息碼數達三碼，連帶使買盤對債券ETF轉趨積極，其中，元大美債20正2和元大美債20的已發行在外受益權單位總數已達可募集額度上限，分別自15日及19日起暫停受理初級市場申購。

投信法人提醒，債券ETF若可申購額度已滿，需向主管機關申請追加募集，而等待新單位核准之前，就容易出現折溢價的情形，當溢價率過高時，投資人承受的投資風險也就隨之攀高，一般ETF的折溢價在1%以內尚為合理範圍，建議投資人在進場前留意投信官網公布ETF即時淨值。

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