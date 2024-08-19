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輝達財報公布前夕…AI ETF錢景亮 買盤卡位

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

AI概念股8月因傳出輝達GB200晶片出貨延宕，股價拉回修正，不過，近來相關供應鏈法說會上所釋出的訊息，GB200相關產品在今年底小量出貨，明年放量的時程並未改變，預估AI伺服器出貨仍保持成長態勢。隨28日輝達（NVIDIA）即將公布財報，相關ETF也吸引投資人提前卡位。

台新SG全球AI機器人精選ETF基金（00851）研究團隊表示，隨著ChatBOT、生成式AI等在各應用領域需求持續激增，北美四大CSP（雲端服務供應商）業者（Google、Meta、Microsoft、Amazon）加大AI相關領域投資力道，2024年AI資本支出持續大增。根據市場統計，2023年CSP業者資本支出合計1,543億美元，預估2025年達2,215億美元，年均複合成長率（CAGR）近二成。AI仍是未來成長趨勢最為明確的主流產業，全球AI ETF錢景看好。

統一投信指出，AI概念股今年上半年強漲，8月因傳出輝達GB200晶片出貨延遲，造成AI概念股拉回修正，但從台灣相關供應鏈消息可看出訂單僅是遞延，需求並非消失，明年相關供應鏈獲利仍可望受訂單加持上修，近期已見利空鈍化。短線雖靜待28日輝達財報與展望，但中長線AI主軸趨勢不變。同時看好蘋果新一代iPhone將加入AI功能，投資人逢回可擇優布局，透過定期定額或零股交易，搭上AI長線多頭行情。

展望後市，台新投信表示，「破壞式創新」與科技革命帶來的新增經濟動能相當強勁，未來三到五年將持續為企業帶來新的業績成長切入點，預期包含AI業務在內的資料中心營收將一路成長到2025年。

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