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外資換手布局反向和高息ETF 法人：台指期籌碼未偏空

中央社／ 記者鍾榮峰台北19日電

台股今天量縮震盪，創農曆龍年以來低量，三大法人合計賣超台股新台幣99.46億元，其中外資在反向ETF和高股息ETF間換手，連7日買超台積電，外資在台指期淨空單仍維持約3.46萬口。

法人表示，台股上方季線面臨反壓，外資需增添柴火加碼權值股，推升台股上攻動能，外資在台指期雖維持淨空單，但籌碼並未偏空，觀察未來是否轉倉至9月或是平倉布局。

台股今天量縮震盪，午盤後人工智慧（AI）概念股回檔，金融修正，大盤漲幅收斂，季線約22435點得而復失，終場加權指數上漲60.3點，收22409.63點，漲幅0.27%，成交值相對萎縮至3191.89億元，是今年2月15日農曆龍年開紅盤以來低量。

三大法人合計賣超99.46億元，其中自營商賣超95.63億元，投信買超30.67億元，外資及陸資賣超34.5億元。

在台指期淨部位，三大法人今天淨空單減少1391口至7880口，其中外資淨空單減少297口至3萬4655口。

觀察外資動向，根據台灣證券交易所統計，外資買超元大台灣50反1（00632R）近3.7萬張排名第1，加碼元大台灣價值高息（00940）約2.78萬張排第2，買超聯電、瑞軒、皇昌各約2.03萬張、1.1萬張、1.03萬張。

外資今天買超鴻海約6574張，買超台積電1970張，外資連7個交易日買超台積電累計達5.93萬張。

相較之下，外資今天調節復華台灣科技優息（00929）約2.5萬張排名第1，賣超寶成、開發金、鴻準、中鋼、國泰台灣加權反1（00664R）等超過萬張。

啟發投顧副總經理容逸燊接受記者電訪分析，台股上週跟著美股震盪，主要是市場擔憂美國經濟可否「軟著陸」，不過隨著就業、經濟、消費支出等重要數據出爐，市場疑慮漸化解，台股16日強勢反彈，不過今天大盤量能不足，顯示高檔追價力道不夠，面對上檔層層套牢區壓力。

展望台股後市，容逸燊指出，上方季線面臨反壓，若台股有連續量能推升，才有機會一舉突破季線壓力區，外資也需增添柴火加碼權值股，推升台股上攻動能，預期大盤回測21000點機會不大。

展望本週大事，容逸燊表示，全球央行年會將舉行，預料美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）將在期間發表談話，牽動美股動向，此外21日機器人和自動化聯展將登場，留意AI製造相關概念股走勢。

觀察外資動向，容逸燊分析，外資在台指期維持淨空單，不過籌碼並未偏空，可能延續至週三結算，未來看是否轉倉至9月或是平倉布局。

台股 外資

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