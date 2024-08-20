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00919「除息前卡位」等息利雙收？他1時間點加碼 報酬率破10%

聯合新聞網／ 綜合報導
網友建議加碼00919。（本報系資料庫）
網友建議加碼00919。（本報系資料庫）

8月底00919即將公告本季預估配息，PTT網友分析，00919過去公告配息以後，都會出現利多消息、放量上漲的走勢，因此他建議除息前先卡位，很有機會息利雙收。另也有人建議「除息後殺下來再加碼」。有網友分享，他在上次除息後開始買進，後來股價下跌仍持續加碼，如今報酬率已破10%。

一名網友在PTT以「00919除息前要加碼嗎？」為題發文表示，00919除息以前都會漲個4~5%左右，他觀察，00919過去五次的公告配息後，都有類似個股出現利多消息、放量上漲的走勢，漲幅約在5~7%，他建議在除息前卡位，能夠息利雙收的機會很大。

其他人留言「剩下你沒加碼了」、「0.7買在27內都10%不香嗎，還需要問」、「最少配0.7」、「早該歐印了」、「之前不買現在買就是貼息機會大」、「不是早就該加碼了嗎」、「從上次除息開始買，結果就大跌，然後持續加碼，現在都賺10%了，真香」、「被你發現財富密碼了」。

還有人留言「崩的時候不敢動，漲的時候追高？」、「問就是要，你都發現了，不賺錢對不起自己」、「配息一樣高的股票都40以上」、「成本20以下躺著配」、「沒買919，不過後來買915績效也不錯」、「除息後殺下來再加碼」、「現在還是香」。

00919群益台灣精選高息ETF基金 PTT 報酬率

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