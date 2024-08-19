「00878有21張」也能成徵女友條件！ 股市小黑：我有3百張00929月領五萬都還不敢

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聯合新聞網／ 股市小黑
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

有21張國泰永續高股息（00878）真的很厲害嗎？

朋友傳給我，差點笑到翻掉...

「有高股息ETF，武大郎也勇敢徵友了！」

一張00878，若以本季配息0.55元，一年約配2.2元，21張一年領46,200元，一個月約3,850元。

若是從大學畢業每月買一張，將股息再投入，10年後應該至少150張，只有21張看來是投資的時間不夠多。

若我沒結婚，現在我有300張復華台灣科技優息（00929），其實我也不敢當作徵婚條件，因為一個月5萬多元，在現在物價真的不會很多。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 股市小黑 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 00929復華台灣科技優息ETF

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