「00878有21張」也能成徵女友條件！ 股市小黑：我有3百張00929月領五萬都還不敢

有21張國泰永續高股息（00878）真的很厲害嗎？

朋友傳給我，差點笑到翻掉...

「有高股息ETF，武大郎也勇敢徵友了！」

一張00878，若以本季配息0.55元，一年約配2.2元，21張一年領46,200元，一個月約3,850元。

若是從大學畢業每月買一張，將股息再投入，10年後應該至少150張，只有21張看來是投資的時間不夠多。

若我沒結婚，現在我有300張復華台灣科技優息（00929），其實我也不敢當作徵婚條件，因為一個月5萬多元，在現在物價真的不會很多。

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