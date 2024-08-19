快訊

昔日同事訝異！賴清德愛將李孟諺爆婚外情 曾做縮胃手術「胖叔變型男」

菲律賓出現今年首起M痘病例 33歲男沒出國疑因親密接觸傳染

代理新竹市長不到1月…邱臣遠出國度假挨批 市府：家庭活動依規請假

10元、月配息…00952又是一檔00940和00946？ 存股哥：它不追求絕對高股息

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

8/16凱基投信開募一檔10元月配ETF「凱基優選台灣AI50」，跟傳統的高股息有蠻大的不同之處，在AI浪潮席捲全球的情況下，以AI產業為主題去設計一檔ETF，也許可以在這2-3年的ETF大亂鬥中脫穎而出。

以下就現有的公開資訊跟大家分享的這檔著重在AI產業的ETF。

選股邏輯，三維度進化

廣度：不僅專注在硬體設備，更涵蓋生成式AI軟體應用。

純度：深入分析營收來源跟AI的相關產業有多少，挑出真正受惠AI的公司。

長度：AI是長遠的賽道，專注在未來十年、二十年的發展。

大家都說自己是AI，那要如何挑選成分股？

AI算法：生成式AI軟體相關應用，如精準行銷、人臉辨識、會議翻譯、自動駕駛等。

AI算力：台灣擁有領先全球的AI晶片先進製程，能提供IC設計、晶圓代工、封測等一站式解決方案。

AI資料：全球數據中心需求強勁，台灣戰略地位提升，國際科技巨頭持續擴大台灣投資。

多因子選股再優化

篩選未來獲利營收夠好的公司，搭配穩健的配息作為營運穩定的判斷基準，也就是說00952不是追求絕對高的股息，而是以AI產業追求成長的同時，仍保有穩定的現金流。

下行風險剔除，選股機制會剔除股價下行風險高的成分股，就算該成分股的市值高，也會被選股機制汰換。

總結心得

00952著重在AI產業，但跟目前也是10元月配的00940、00946有很大的不同，它不追求絕對的高股息，是一支成長性為主、高股息為輔的ETF。

如果你想要動輒8%、10%的年化報酬率，那00952可能無法滿足你的需求，它比較適合看好AI產業，且投資屬性較積極的人。

目前10元月配的ETF表現都不特別突出，00952的選股邏輯跟設計理念算是走出屬於自己的風格，加上同為凱基發行的00915有相當亮眼的表現，所以可以期待一下00952未來的發展。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00915凱基優選高股息30 00940元大臺灣價值高息 00946群益科技高息成長 00952凱基台灣AI50 月配息

延伸閱讀

00878存兩年準備睡公園了？ 鐵蛋：「只有累積沒有奇蹟」已領息12萬多

00919、00940定期定額5千連續五個月！ 知美：目前還在虧錢繼續無腦扣

ETF配息就是「投信幫你賣出而已」！ 專家：有正確認知再選擇高股息那沒問題

00713預估本季配息1.5元！ 存股哥：它與00878最適合質押套利的標的

相關新聞

「00878有21張」也能成徵女友條件！ 股市小黑：我有3百張00929月領五萬都還不敢

有21張國泰永續高股息（00878）真的很厲害嗎？

10元、月配息…00952又是一檔00940和00946？ 存股哥：它不追求絕對高股息

00952著重在AI產業，但跟目前也是10元月配的00940、00946有很大的不同，它不追求絕對的高股息，是一支成長性為主、高股息為輔的ETF。

搶搭 AI 趨勢浪頭 凱基 ETF 00952 高純度選股

台股半年報出爐，上市櫃企業平均繳出較去年同期成長約37%的成績，顯示台股企業獲利仍處於成長軌道上，其中權重佔台股三分之一...

00960像是「航運版本的0050」適合波段操作但又季配息？ 專家：套牢能領息

最近野村即將發行一檔「航運ETF」，居然還是季配息屬性，我看不少網民戲稱這檔是「韭菜ETF」，不過我倒持有不同看法。

00919、00940定期定額5千連續五個月！ 知美：目前還在虧錢繼續無腦扣

無腦扣款5000元群益台灣精選高息（00919）、元大台灣價值高息（00940），連續五個月目前還在虧錢。

哈日族買爆日本也能投資日本 中國信託投信日本 ETF 傘型基金掛牌上市

日本經濟正值起飛期，中國信託投信瞄準日本投資商機，集結日本半導體、日本商社、以及高股息企業三大熱門題材，推出中信日本半導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。