10元、月配息…00952又是一檔00940和00946？ 存股哥：它不追求絕對高股息

8/16凱基投信開募一檔10元月配ETF「凱基優選台灣AI50」，跟傳統的高股息有蠻大的不同之處，在AI浪潮席捲全球的情況下，以AI產業為主題去設計一檔ETF，也許可以在這2-3年的ETF大亂鬥中脫穎而出。

以下就現有的公開資訊跟大家分享的這檔著重在AI產業的ETF。

選股邏輯，三維度進化

廣度：不僅專注在硬體設備，更涵蓋生成式AI軟體應用。 純度：深入分析營收來源跟AI的相關產業有多少，挑出真正受惠AI的公司。 長度：AI是長遠的賽道，專注在未來十年、二十年的發展。

大家都說自己是AI，那要如何挑選成分股？

AI算法：生成式AI軟體相關應用，如精準行銷、人臉辨識、會議翻譯、自動駕駛等。 AI算力：台灣擁有領先全球的AI晶片先進製程，能提供IC設計、晶圓代工、封測等一站式解決方案。 AI資料：全球數據中心需求強勁，台灣戰略地位提升，國際科技巨頭持續擴大台灣投資。

多因子選股再優化

篩選未來獲利營收夠好的公司，搭配穩健的配息作為營運穩定的判斷基準，也就是說00952不是追求絕對高的股息，而是以AI產業追求成長的同時，仍保有穩定的現金流。

下行風險剔除，選股機制會剔除股價下行風險高的成分股，就算該成分股的市值高，也會被選股機制汰換。

總結心得

00952著重在AI產業，但跟目前也是10元月配的00940、00946有很大的不同，它不追求絕對的高股息，是一支成長性為主、高股息為輔的ETF。

如果你想要動輒8%、10%的年化報酬率，那00952可能無法滿足你的需求，它比較適合看好AI產業，且投資屬性較積極的人。

目前10元月配的ETF表現都不特別突出，00952的選股邏輯跟設計理念算是走出屬於自己的風格，加上同為凱基發行的00915有相當亮眼的表現，所以可以期待一下00952未來的發展。

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