00960像是「航運版本的0050」適合波段操作但又季配息？ 專家：套牢能領息

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聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

最近野村即將發行一檔「航運ETF」，居然還是季配息屬性，我看不少網民戲稱這檔是「韭菜ETF」，不過我倒持有不同看法。

首先，這檔名為「全球航運龍頭息收」的ETF，買的並不只有台灣的貨櫃3雄，而是一檔標的遍及全球的商品，產業也不是只有貨櫃航運（占比56%），還包含散裝（15%）、能源油輪（29%）。

再來最重要一點，持股權重採自由流通市值加權，且有單一成分股不超過8%的上限，不用擔心單一檔成分股影響過大的情況，是非常合理的配置方法。概念上有點像是「航運版本的0050」

不過坦白說，我認為這檔ETF不適合用「存」的角度，畢竟航運業是標準的景氣循環產業，但是這檔ETF有價值的地方在於：

1.由於全球航運所有大頭都是它的成份股，所以它也將成為觀察「航運景氣」的重要指標。

2.它將會是目前最適合用來針對航運「波段操作」的標的，在不用擔心被主力坑殺導致股價無量跌停的背景下，有機會參與航運股的波段漲幅（這幾年航運股波動都很大）

到這裡你一定好奇了，既然適合波段操作，為什麼又要裝上「季配息」的機制呢？

其實我本來也納悶，這個季配息機制確實和這檔ETF的屬性有些矛盾，不過後來我想通了，如果是為了賺價差不幸套牢的股民，配息機制其實有助於減少「被剝奪感」，這是比較文雅的說法。

如果用比較接地氣的說法，就是一旦套了起碼還有股息能領，讓你更有耐心熬到下次股價反彈，甚至優雅離場，至於配息數字，當然不能期望和高股息ETF的穩定性相比，不過如果整體航運景氣不錯，配息也不至於太差的。

圖為預計的十大成分股
圖為預計的十大成分股

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。※

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00960野村全球航運龍頭息收ETF 季配息

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