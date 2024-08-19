00919、00940定期定額5千連續五個月！ 知美：目前還在虧錢繼續無腦扣
＊原文發文時間為8月5日
每月無腦扣款5000元！
不知不覺又到了每月15號，無腦扣款5000元群益台灣精選高息（00919）、元大台灣價值高息（00940），連續五個月目前還在虧錢。
00919
00940
不會預測高低點，所以選擇定期定額，目前價格變低，就當作在降低持有價格，繼續無腦定期定額扣款！
現在很多券商，都有推出定期定額手續費優惠，知美因為薪轉戶是國泰，所以使用的是國泰證券的APP，定期定額手續費只要1元。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言