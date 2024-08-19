00919、00940定期定額5千連續五個月！ 知美：目前還在虧錢繼續無腦扣

＊原文發文時間為8月5日

每月無腦扣款5000元！

不知不覺又到了每月15號，無腦扣款5000元群益台灣精選高息（00919）、元大台灣價值高息（00940），連續五個月目前還在虧錢。

00919

00940

不會預測高低點，所以選擇定期定額，目前價格變低，就當作在降低持有價格，繼續無腦定期定額扣款！

現在很多券商，都有推出定期定額手續費優惠，知美因為薪轉戶是國泰，所以使用的是國泰證券的APP，定期定額手續費只要1元。

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