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00713預估本季配息1.5元！ 存股哥：它與00878最適合質押套利的標的

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

在今年展現超一流抗跌能力的00713將在下個月除息，上一季配出破紀錄的1.5元，我自己認為本季應該是持平配1.5。目前00713收益平準金達3.9元，就算只拿收益平準金來配還可連配2季1.5。

現在股價57.6，距離上季除息參考價57.9相去不遠，如果抓單2.5%殖利率的話，維持持平1.5元機會比較大。

以當前投資環境，高股息ETF年化殖利率10%可說是基本門檻，目前預估年化殖利率達10%的有0056、00919、00929、00713。雖然00878的殖利率不及於上述的幾支高股息，但我認為00878的優點及創造的效益遠遠高於10%殖利率。

說回00713，也多虧於它優秀的抗跌能力，讓我的整戶維持率在今年4月及7-8月的回檔不至於下降太多，我會說00713跟00878是目前高股息中最適合用來質押套利的標的。

其實我去年開始佈局00713時，也沒想到它的防禦能力會如此驚人，重點是它又會漲、殖利率又高，我相信以00713的實力，未來一定還能帶來更多的驚喜，拭目以待。

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0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF

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