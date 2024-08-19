ETF配息就是「投信幫你賣出而已」！ 專家：有正確認知再選擇高股息那沒問題

之前有講過，如果你在正確認知高股息ETF的特性與事實之後，因為投資心理上的需求或純粹偏好而選擇它，當然是沒問題的。

但很多時候，所謂的偏好是基於不少的誤解。

有一個常見很多人不知道的事實，就是「ETF配息，其實就是投信幫你賣出而已」。

這可以從兩個角度來說，第一個角度就是純就配息效果的角度，以前有講過這裡再簡述一下。

假如A持有10張價格10元的ETF，價值一共10萬元，假如不配息，賣出1張，手上的ETF價值會變成9萬元，拿到現金1萬元。

假如一股配息1元，配息完之後，價格變9元，ETF價值剩9萬元，但拿到1萬元的配息。如果這一萬元不再投入，那就會得到跟賣出1張一樣的結果。

表面上，這兩者好像張數以及股價不同，但實質上持有現金與股票資產（ETF成分股數量）是一樣的。

第二個角度就是從ETF的實際作為來說，配息真的就是在投信在幫你賣出而已。

如果實際去查看ETF的持有資產的歷史，就可知道目前台灣的台股ETF，無論是月配息、季配息還是年配息，無論是股票配息、資本利得還是平準金，大部分情況下，ETF經理人都不會特別把現金留下來，也就是說，股票配息拿到之後就盡量先買入成分股，因換成分股產生獲得資本利得不會變成現金而是直接買入新成分股，平準金更是純粹會計上的數字，而不是真的會留錢下來。

這是因為ETF有追蹤指數的目標，這些指數都是假設不留現金（例如股票配息當天就再投入），所以如果留太多現金，很可能會拖累ETF的表現。

因此，經理人一般的作法，是先把現金變成成分股，然後要配息時怎麼辦？就賣股換現金，再發給投資人。

另外還有一種替代的作法，則是如果拿到現金離預計要發的時間不會太久，一買一賣股票太耗成本，就暫時先買入與現金類似部位大小的台指期來墊檔，雖然台指期跟高股息ETF的指數不一樣，但至少如果這留現金的期間台股大漲，不會因此明顯落後指數。然後到要配息時怎麼做，就把留的現金發出來，然後把多買的台指期賣掉，恢復應有的台股曝險比例。

上面兩種作法在台灣股ETF都很常見，更常見的是兩種作法都搭配使用。

所以，就實際上來說，ETF配息代表什麼呢？就是投信經理人幫你賣股或賣期貨，然後把現金給你。

所以說，很多人在說什麼拿配息就不怕要用錢時會在股市不好時賣在低點，這完全錯誤，這只是不是自己賣而已，其實股市大跌時，投信為了幫你配息，已經幫你賣在低點了。

當然，如果正確了解了ETF配息就是投信幫你賣這點之後，還是偏好投信幫你賣，然後選擇它，這就沒有問題，不要因為錯誤的理解而喜歡偏好就好。

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