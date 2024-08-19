台股中小ETF 有潛利

美國經濟動能開始趨緩但有韌性，加上AI商機大爆發，台灣零組件廠居重要供應鏈地位，受惠程度大，投信法人預估，2024、2025年整體台股企業獲利成長達20.5%、19.4%，台股中長線漲升行情仍可期待，且一旦行情反彈，利基型中小型股上檔空間大，建議優先布局台股中小ETF。

台新永續高息中小ETF（00936）研究團隊指出， AI三大要素算力算法數據持續進化，台灣供應鏈持續受惠於應用拓展，如AI PC、機器人，生成AI在2024開始落地應用，蘋果開發者大會最大亮點在於Siri與OpenAI 、ChatGPT合作，提供智能人工助理等方面全新AI體驗，生成式AI功能有可能引領換機高潮。台股大幅修正後，企業獲利成長將是評價擴張的支撐。

台股獲利年增率

另一方面，在市場確定美國經濟前景基調後，預期聯準會（Fed）最快有機會在9月降息，股票市場將持續受到資金行情推升，而以科技股為主的台股依然受惠資金行情，台股中長線行情看俏，建議短線遇較大回檔皆可逢低找買點。

台新投信表示，中小型股相較於大型股，股本與市值較小，但具備成長性高的優勢，中長期股價爆發力強，此外，在股市面臨回檔格局時，大型股容易成為外資的提款機，中小型股股權較為集中、籌碼較穩，故投資部位加入中小型股，將有助於降低波動度。此外，今年來台股多頭由AI題材領銜，中小型股中有許多AI概念股，中長線成長趨勢不變，多頭行情仍有機會持續，中小型股仍具有較大上檔空間。

從富邦臺灣中小ETF所追蹤「臺灣指數公司中小型A級動能50指數」表現也可看出端倪，根據彭博資訊，8月5日至8月16日，該指數波段反彈達14.6%，較加權指數漲幅12.7%及櫃買指數漲幅12.0%相對亮眼，顯示富邦臺灣中小不但適合中長期持有，也適合短線波段操握策略功能。

富邦臺灣中小ETF經理人蘇筱婷指出，目前持股偏重於電子半導體、電子零組件、其他電子及電機機械等電子類股，可望持續受惠AI相關題材股價發酵及營收正增長等利多。