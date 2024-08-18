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00919預估這季配息0.72元！ 存股哥：從過往來看不會配比上次0.7還低

00919預估這季配息0.72元！ 存股哥：從過往來看不會配比上次0.7還低

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

00919上市也快要兩年了，這些日子也因為00919的關係突破我對高股息的認知，原來高股息ETF不只股息高、股價平穩之外，也可以有相當不錯的漲幅。

不過讓最讓我感到驚艷的還是00919的殖利率，以往高股息的預估年化殖利率大概就是6%-7%，但00919直接拉高到10%，也帶動其他高股息ETF跟進拉高年化殖利率，對整體投資環境可是一大福音。

8月底00919即將公告本季預估配息，我自己是猜配息0.72，主要是收益平準金還有1.77元之多，如果以25塊除息，單季殖利率抓2.6%的話是0.65，但我認為以00919過往的配息節奏來看，應該不會配得比上一季的0.7還低。

且我回顧今年一月初寫00919的文章，當時的收益平準金是1.73、每季預估配息0.55，結果過了大半年還拉高到1.77，配息不斷破紀錄，可見00919這支ETF的選股邏輯還有整體架構是做得相當出色，因此我認為配至少0.72問題應該不大。

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