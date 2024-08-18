00939每到15塊就「近關情怯」…股息5670元入帳！ 達人：加油別讓近30萬受益人失望
00939股息入帳
剛打開信箱，噹噹噹...股息入帳囉，這次是5670元。
等等要去吃吃到飽，犒賞一下自己。
話說，00939加油！
不要每次到15元發行價就近關情怯（正解：近鄉情怯）。
我考高業時，證期局的參考書就有寫「夏普值優點」。
趕快把實力表現出來嘛，不要讓近28.9萬受益人失望啊！
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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