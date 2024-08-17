00878有110張均價18.96元…已填息50％！ 存股哥：建好部位後張數累積速度快到會怕

今（16日）天是00878除息交易日，首日完成約50%填息，收盤價22.86 +0.28（1.24%），雖然沒有完成當天「秒填息」，但我覺得以00878的實力，填息也不過就是時間問題。

更新一下目前00878的基本資訊

市值：3117億

即將追過0056，目前0056市值3121億，超過56成為高股息市值最高ETF不是問題，可能下個禮拜就可以正式超車。

收益平準金：0.84

下一季配至少0.5應該沒問題，單季維持至少2%、年化至少8%對878來說只是基本門檻。

產業別權重

電子-半導體23.98%、金融保險22.95%、電子-電腦及週邊21.85%，金融股今年表現強勢，878的汰弱留強機制拉高金融股比例，中前段個股全都是金融股，雖然漲幅、股息不是高股息中的頂尖，但它的穩健就是最大的價值。

目前我持有110張均價18.96，帳面+$429000（20.57%），用高股息套利到後期，隨著持股部位及股息不斷累積，已經可以用股息來還信貸本利和加質押利息，不用動到自己的本薪支出。

我目前信貸本利和一個月$7000，質押利息一個月平均算$4800，用目前的部位去打每個月$11800的支出輕而易舉，因為這些年來我的成本幾乎固定不變，但是張數、股息卻不斷往上增加。

你說存股很慢嗎？沒錯前期真的是非常的慢，以線上遊戲來說存股就是打後期的一套策略，等到你的部位建立起來之後，速度快到你自己都會怕，每個月每個月都有源源不絕的現金流。

當然你不一定要完全參照我的死存模式，也可以依據自己的投資屬性彈性調整，沒有說存股只能領股息不能賺價差，因為股息價差一起賺，就是存股人才有的浪漫！

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