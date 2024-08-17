45歲想開始存股還來得及嗎？小師傅「四步驟」：顧好本業買進並長期持有
今天跟一位之前的師傅吃飯，互相聊了近況。然後有聊到投資這部分，我分享了自己的存股心得。他聽後非常感興趣，說他最近也想開始學著投資，問我應該如何邁出第一步。我就直接跟他說：「你先開戶，這是最重要的第一步。」
他接著又說，他本金只有50萬，看有沒有辦法用一年的時間，像我一樣達到百萬股息收入。聽到這話，我心裡其實很不舒服。
為什麼本金不多的人都期望靠股市迅速馬上翻轉人生呢？
為什麼會有這種荒謬離譜的觀念思維？
搞得好像我們拚本業和犧牲自己空閒時間來賺錢的人像是傻子一樣！
我接著跟他說：我的方式不可能讓你馬上達成這種目標；我的方式就只有四個重要的步驟：
1.專注本業，想辦法增加收入來增加本金
2.持續買進
3.長期持有股票
4.利用槓桿。
別本末倒置了，如果你的本金沒辦法放大，每個月只投入幾千塊，你沒辦法在短時間內增加大量的股息收入。
其實，很多大戶都是初期靠本業累積，中期靠長期持有，後期靠複利效果。但是多數人卻做相反的事情，想靠複利致富，卻把本業放到最後。所以，回歸到一開始，最大的投資還是自己，想辦法努力提升收入，然後再利用槓桿，加大投資的本金，才有辦法快速增加股息收入。
我自己深有體會
因為我是從非常小的資金開始起步的
我深知本金的大小和槓桿的倍數
在一開始就決定未來的差距了
免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責。
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