快訊

頂大教授6成洋博士 院士解析本土博士3痛點、3升級法

汪建民肺腺癌4期直播曝近況 化療如打仗2個多月前「不成人形」

大陸漁船在金門外海遭撞沉沒 7人落海4人失蹤兩岸搜救中

ETF躍基金投資主流 券商跨界搶食財富管理大餅

中央社／ 台北17日電

指數股票型基金（ETF）躍居基金投資主流，瓜分傳統共同基金市場，牽動商機龐大的財富管理版圖跟著出現變化。群益、凱基等證券商近來積極升級系統，搶食財管大餅，大舉殺進銀行地盤。

過去國內財富管理業務主要歸在金控旗下的銀行主導，但現在證券商也開始跨界搶食大餅。凱基證財富管理處主管阮建銘分析，過去大家去銀行找理財專員買共同基金；但這幾年ETF市場火熱，ETF主要是透過券商下單，整個財富管理的版塊正在位移，而且才剛開始。

群益證券總經理李文柱也表示，以前財富管理業務多半放在銀行，但比起銀行的理財專員，券商擁有陣容堅強、具分析師及高級營業員等專業執照的理財大軍，可以提供客戶更完整的財管規劃。

此外，主管機關開放證券商得經投資人同意，留存交割款項於證券商交割專戶，也就是「分戶帳」，也讓券商有機會朝「類銀行」方向發展。

過去幾年金管會陸續放寬分戶帳的資金運用，以及虛擬帳戶機制等，除讓投資人線上開戶更方便，且停泊的資金不止可以買股票，還可以買ETF、公債、國債券、複委託等各式理財商品。

群益證為台灣最大獨立券商，雖然欠缺金控背景奧援，但也因此可以更無後顧之憂衝刺財管業務。目前群益證在台灣分戶帳市場占有率居於領先，近期再推出一戶通2.0版本，功能、介面升級，強調投資人只要1個帳戶就可交割全球股市。

凱基證7月則宣布與瑞銀（UBS）跨國合作，引進瑞銀集團子公司UBS Partner的理財規劃系統，升級理財規劃及資產配置服務，要讓證券營業員變身理財專員，提供台灣投資人國際級的理財規劃建議。

阮建銘認為，對台灣民眾而言，台股應該是整個財富管理其中的重要一環，但過去因為銀行業務的限制，兩者常被拆開來。其實證券商很適合從事財富管理，因為可以提供股票、ETF等更多元完整的投資商品。在美國，許多大型的財富管理業務都是由證券公司主導。

凱基證透過引進瑞銀的理財規劃系統，希望讓旗下的證券營業員能變身理財顧問，銷售內容從點變成面，提供客戶投資組合建議。瑞銀的技術平台可以自動化檢視客戶投資組合狀況並控管風險，根據客戶的偏好製作專屬的資產規劃書。

凱基證 財富管理

延伸閱讀

已達近9成目標！她用3種最「無聊」的理財方法提早實現財務自由

證交所「反詐專區」 上線

財管客戶錢潮湧入！瑞銀Q2淨利11.36億美元 比市場預期高逾一倍

台股5日出現史詩級重挫 但違約交割金額令人驚奇

相關新聞

最甜時間點已過？想穩領息快看送分題！投資長教戰債券ETF怎選、債券住套房如何加碼

隨著美國聯準會降息時程明朗化，市場推測最快9月就能看到降息，此刻被不少投資人視為搶進長天期債券市場的最後良機，兆豐投信董事長陳佩君更形容．．．

今日最夯ETF／美台科技族群集體彈升 國泰費城半導體00830周強漲10%

台股16日收盤勁揚454點，終場以22,349點作收。在美台科技族群集體彈升下，進而推升群國泰費城半導體（00830）漲4.2%、本周更漲10.0%，成為本周漲幅排行中，表現最強勢的原型ETF。

00946擬配0.054元、單月配息率0.53% 9月6日除息

台股ETF配息接力，群益科技高息成長（00946）16日公告配息，根據群益投信官網公告資訊，00946本次每受益權單位預...

就要賺價差降息送分題？美債正二00680L、00688L成交量增…需注意溢價問題！

市場普遍共識，認為9月Fed會降息，只是降1碼、還是2碼的問題。

日本政策利多助攻！中信 ETF 00956掌握日本長線投資契機

近年高股息ETF深受投資人喜愛，然而目前多數高股息ETF皆以台股為主。中國信託投信洞察投資人需求，並看好日本政策改革利多...

歷史經驗顯示美首次降息後兩年 半導體漲相佳

美國公布7月生產者物價指數 (PPI) 增幅低於預期，進一步增進聯準會9月降息機率，美股主要指數勁揚，台股16日也表現亮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。