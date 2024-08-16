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藍鳥低軌衛星準備升空 第一金太空衛星ETF漲逾10%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國科技股大幅反彈，帶動16日亞洲台、日強勢上揚，股票型ETF也見強勢上揚，不過，今天盤面表現最好的不是槓桿型ETF，也不是台美日科技股ETF，而是全台唯一的太空ETF第一金太空衛星ETF （00910）開盤即上漲超過9%，盤中更漲超過10%，以22.43元收盤，上漲2.14元、漲幅10.55%，吸引投資人目光。

第一金太空衛星是國內唯一一檔太空衛星主題ETF，其第一大成分股美國衛星電話服務供應商AST SpaceMobile15日收盤大漲逾50%，美國聯邦通訊委員會（FCC）近日批准了AST SpaceMobile公司發射和運營，AST SpaceMobile宣布已將五顆藍鳥低軌衛星送達佛州準備發射，這對於Verizon和AT&T旗下的iPhone和Android用戶將帶來連結衛星網路功能，受到市場高度關注。

太空衛星相關標的股價也相關消息的帶動下上揚，並帶動第一金太空衛星ETF跳空大漲，16日盤中股價上漲超過10%，股價最高已來到22.5元，為2022年7月20日成立以來最高。

首批5顆商業衛星是在 AST SpaceMobile 位於德州米德蘭先進工廠建造，這批藍鳥衛星部署了低軌衛星創紀錄的商業通訊陣列。2024 年期間AST SpaceMobile 獲得了 AT&T、Verizon、谷歌和伏得豐等企業的額外戰略投資，此外更與全球超過45 家行動網路營運商簽訂了協議，這些營運商現有用戶總數超過28 億，包括沃達豐集團、AT&T、樂天行動等。

ETF 太空

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