快訊

巴西62死空難黑盒子錄音曝！副機師問「發生什麼事」 1分鐘後墜毀

認錯人？八八會館負責人郭哲敏羈押北所遭砸頭攻擊

數百粉絲湧進…新北奧運選手簽名會長達4小時挨轟 侯友宜回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

就要賺價差降息送分題？美債正二00680L、00688L成交量增…需注意溢價問題！

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

＊原文發文時間為8月14日

市場普遍共識，認為9月Fed會降息，只是降1碼、還是2碼的問題。

從FedWatch資料來看，認為9月降息機率是100%：

降1碼的機率是45.5%
降2碼的機率是54.5%

降息送分題來了，也難怪長天期美債ETF成為盤面焦點，美債投資人要出頭天了！

甚至可以觀察到，投資人變得更加積極，美債正2ETF（元大00680L、國泰00688L），近期成交量放大許多。

不過，知美還是提醒，進場ETF前都要考量「溢價」問題，如果市價高於淨值，就會產生溢價，溢價超過1%，幅度就太大，就要小心買太貴了！未來價格「校正回歸」時，不是賺得比別人少、就是賠得比別人多...

觀察兩檔美債正2ETF：

00680L元大美債20正2；今天盤中溢價來到1.057%
00688L國泰20年美債正2；今天盤中溢價約0.212%

其實兩者投資標的差異不大，相較之下，國泰00688L的價格較為合理；元大00680L溢價盤中高過1%，交易時要多加留意。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00680L元大美債20正2 00688L國泰美債正2 債券ETF 溢價 美國聯準會 降息

知美Jimmy

追蹤

延伸閱讀

00713抗跌能力最鬼…00878、00929、0091都不及它！大盤回檔時相對安心

00713、00919、00915怎麼選？全網推這支：抗跌又可能大漲

00878醜小鴨變天鵝！受益人數、配息金額屢創高 女子開心：下個月1萬5入帳

00878存兩年準備睡公園了？ 鐵蛋：「只有累積沒有奇蹟」已領息12萬多

相關新聞

就要賺價差降息送分題？美債正二00680L、00688L成交量增…需注意溢價問題！

市場普遍共識，認為9月Fed會降息，只是降1碼、還是2碼的問題。

00687B不怕買貴…債券ETF溢價太高別碰！下月中除息、抗震股市的安全氣囊

入手前先看ETF有沒有不合理的溢價情況，如超過1%就是買太貴，國泰20年美債溢價目前約0.4%上下，加上00687B將於下月中除息，是可優先考慮的美債ETF。

日本政策利多助攻！中信 ETF 00956掌握日本長線投資契機

近年高股息ETF深受投資人喜愛，然而目前多數高股息ETF皆以台股為主。中國信託投信洞察投資人需求，並看好日本政策改革利多...

歷史經驗顯示美首次降息後兩年 半導體漲相佳

美國公布7月生產者物價指數 (PPI) 增幅低於預期，進一步增進聯準會9月降息機率，美股主要指數勁揚，台股16日也表現亮...

新光00786B、00844B兩高息金融債 ETF 8月實際配息逾0.5元

8月除息金融債ETF最後一檔新光15年IG金融債(00844B)公布每受益權單位實際配發金額0.50元，創下成立以來最高...

00713抗跌能力最鬼…00878、00929、0091都不及它！大盤回檔時相對安心

台股這波殺得又快又急，更連續兩天創下超過千點的史上最大單日跌點！大盤甚至在一個月內回檔將近18%，深受存股族歡迎的明星高股息ETF表現究竟如何？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。