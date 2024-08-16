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就要賺價差降息送分題？美債正二00680L、00688L成交量增…需注意溢價問題！
＊原文發文時間為8月14日
市場普遍共識，認為9月Fed會降息，只是降1碼、還是2碼的問題。
從FedWatch資料來看，認為9月降息機率是100%：
降1碼的機率是45.5%
降2碼的機率是54.5%
降息送分題來了，也難怪長天期美債ETF成為盤面焦點，美債投資人要出頭天了！
甚至可以觀察到，投資人變得更加積極，美債正2ETF（元大00680L、國泰00688L），近期成交量放大許多。
不過，知美還是提醒，進場ETF前都要考量「溢價」問題，如果市價高於淨值，就會產生溢價，溢價超過1%，幅度就太大，就要小心買太貴了！未來價格「校正回歸」時，不是賺得比別人少、就是賠得比別人多...
觀察兩檔美債正2ETF：
00680L元大美債20正2；今天盤中溢價來到1.057%
00688L國泰20年美債正2；今天盤中溢價約0.212%
其實兩者投資標的差異不大，相較之下，國泰00688L的價格較為合理；元大00680L溢價盤中高過1%，交易時要多加留意。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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