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00687B不怕買貴…債券ETF溢價太高別碰！下月中除息、抗震股市的安全氣囊

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。記者曾學仁／攝影
台股示意圖。記者曾學仁／攝影

東京今天受到安比颱風影響，取消上百班航班，有網友在網上哭訴好不容易抽到東京富士山的山屋名額，卻碰上颱風飛機直接停駛「假也不用請了，繼續留在台灣上班」，並問網友這次旅費加上旅遊不便險理賠，大概可拿回4萬多元，是否建議投資ETF市場；就有存股達人回應「省下來買美債ETF更好啦！買一張國泰00687B還有找，下個月除息有息收，降息後價差更大。」

市場專家表示，9月降息腳步逼近，觀察昨全台ETF成交金額排名，美債明顯放大量...以國泰20年美債（00687B）成交金額達新台幣58.6億居冠、其次依序是元大美債20年（00679B）成交金額達51.1億、本日除息的國泰永續高股息（00878）成交金額也有31.8億、群益ESG投等債20+（00937B）及元大台灣50（0050）都超過20億。其中國泰20年美債（00687B）成交量高達178,541張，榮獲單日原型ETF成交金額、成交量雙冠軍。

法人表示，芝商所FedWatch資料顯示聯準會最快9月開始降息，2024年全年合計降息碼數達3碼，較6月利率點陣圖（降息1碼）來得樂觀。目前各債券類別收益率高於近年來的平均數據，彭博美國投資級債券指數的債券指數收益率還有5.76% (8/14），代表債息仍高，市面多檔美債ETF價格最近開始回彈，隨著降息時點即將到來，前兩周見紅就賣的投資人，紛紛又回到美債的懷抱。

理財專家指出，長天期美債ETF獲得青睞，主要是因為降息後價差空間極大，以00687B為例，持債存續期間大約有17年左右，當利率下降1%，債價就會跟著存續期上漲17、下降2%，債價就有34%的「暴力式報酬」，在股市動盪時期，長天期美債ETF是投資人抗震的安全氣囊。

達人也提醒，投資人入手前先看ETF有沒有不合理的溢價情況，如超過1%就真的買太貴了！00687B溢價目前約0.4%上下，且將於下月中除息，是可優先考慮的美債ETF。

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