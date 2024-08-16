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新光00786B、00844B兩高息金融債 ETF 8月實際配息逾0.5元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
8月金融債券ETF除息表現。(資料來源：CMoney，2024/8/15)
8月金融債券ETF除息表現。(資料來源：CMoney，2024/8/15)

8月除息金融債ETF最後一檔新光15年IG金融債(00844B)公布每受益權單位實際配發金額0.50元，創下成立以來最高配息紀錄，按8月15日收盤34.93元計算，00844B單期現金股利殖利率1.43%，年化殖利率5.72%，為8月6檔金融債ETF配息表現中，年化殖利率表現前段班，投資人想參與00844B這次配息，最後買進日為8月19日，8月20日為除息日，參與配息剩8月16日、8月19日最後二天。

根據CMoney統計，8月有35檔債券ETF除息，其中，金融債ETF除息共有六檔，包括：元大10年IG銀行債(00786B)、新光15年IG金融債(00844B)、國泰10Y+金融債(00933B)、富邦歐洲銀行債(00846B)、中信優先金融債(00773B)、國泰A級金融債(00780B)；這六檔主要鎖定中長天期投資等級，單期現金股利殖利率介於0.40%~1.44%，其中，00786B、00844B等兩檔，單期現金殖利率都超過1.4%以上，換算年化殖利率有接近6%的水準。

券商財富管理主管表示，受惠降息腳步逼近，下半年以來資金轉向債券ETF買氣持續熱絡，以金融債ETF來說，8月除息的00786B、00844B兩檔，每季配息來源皆100%來自海外利息所得，如果投資人累積該ETF息收超過新台幣2萬元後，海外利息所得不須繳納二代健保補充保費(2.11%)，直接享有海外投資稅負優勢。

投資專家表示，過去一般人習慣錢存銀行，當全球進入降息年代，錢存金融債領息會更香，以現階段來看，中長天期的投資等級金融債券指數，平均到期殖利率逾5%以上，平均票息率也不錯，有4%以上水準，例如，00844B追蹤的ICE美林15年期以上美元金融債指數，根據新光投信官網資料，該指數平均到期殖利率5.24%、平均票息率4.45%。

投資風險方面，券商法人分析，投資債券ETF最怕債券違約率升高，甚至出現踩雷情況，根據S&P Global Rating Reasearch統計，自1981年到2023年期間，各類債券違約數據可以發現：銀行業所發行的債券加權平均違約率最低僅0.45%、非銀行的金融債加權平均違約率也僅為1.03%，都遠比非金融業之公司債違約率1.94%還低，顯示金融債信品質佳，更適合投資人作中長期投資。

投資專家建議，具高度監理的金融債ETF，不僅享有債券低違約率優勢、搭配降息循環將至，金融債ETF還能鎖定高配息標的，增加息收吸引力外，未來債券價格還享有資本利得報酬，成為現階段海外債券ETF三好(標的好、息收好、時機好)配置的最佳選擇。

債券ETF

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