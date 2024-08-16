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00713抗跌能力最鬼…00878、00929、0091都不及它！大盤回檔時相對安心

聯合新聞網／ 股股知識庫
台股示意圖／聯合報系資料照片
台股示意圖／聯合報系資料照片

台股這波殺得又快又急，更連續兩天創下超過千點的史上最大單日跌點！大盤甚至在一個月內回檔將近18%，深受存股族歡迎的明星高股息ETF表現究竟如何？未來還能繼續分批投資嗎？今天一次搞懂。

明星高股息ETF抗跌排行出爐：00713最抗跌

證交所最新公布7月ETF定期定額交易戶數月排行，前五大分別是國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）及群益台灣精選高息（00919），高股息就占三檔，顯示出投資人在面對高檔風險時，仍對高股息不離不棄的精神。

而從上表可以看到，在這波加權股價報酬指數-8%的大殺盤中，其實各大明星高股息幾乎全軍覆沒，跌幅幾乎都超過10%以上，就連 00878、0056 這類老牌高股息ETF，跌幅也在10%以上。

然而有趣的地方在這些明星高股息中，有一檔高息ETF的跌幅竟然還小於大盤跌幅，那就是元大台灣高息低波的 00713，該ETF跌幅指有-7.82%左右，可說是明星高息ETF家族中最抗震的代表。

而若近一步分析各大ETF能夠發現，高股息的選股邏輯會很大的影響該ETF的表現，例如00878 有23%是金融股、另外約60%聚焦在電子半導體類股，抑或是為了追求高息率，只看單年度表現，納入容易受到景氣循環的航運股，或投資市值較小的中小型股的其他高股息家族，00713 更注重在低波動的選股邏輯上，而這也是造成 00713 能夠抵抗大盤下跌，同時超越其他高息ETF的重要因子。

下半年市場觀望氣氛濃厚

如今，時序進入到8月中旬，許多投資人在面對上個月的殺盤仍心有餘悸，現在最在意的肯定是這波反彈上來到底還能不能投資呢？筆者認為，現在最重要的是對焦8月下半月的大事Jackson Hole會議，該會議預計會在8/22號到8/24號舉辦，今年會議主題為「重新評估貨幣政策的有效性和傳導性」。

這是一年中最重要的全球央行總裁的聚會，聯準會主席鮑爾也會參加此盛會，究竟會不會透露出一些降息的訊息，是全市場在關注的。但筆者統計過去五年傑克森洞會議的走勢，很明顯看出越靠近會議市場震盪走跌的態勢愈發明顯。

這也很好了解，由於國際股市擔心美國經濟處在衰退與軟著陸的交叉點，CPI通脹數據也即將開出，市場擔心出現系統性風險，配合日本央行升息套利交易消退，再加上中東地緣政治風險上升、產業面又有輝達新一代 AI 晶片 Blackwell 架構晶片將延後出貨，加劇主題財 AI 供應鏈的跌勢，市場一定會等待聯準會在九月會議前給出更明確的訊號，在此之前市場全力看多的意願肯定不會太高。

高股息重點買進時機

那說了這麼多，是不是代表高股息ETF就算能扛住大盤的下跌還是要皮皮挫了呢？其實不管是任何一隻高股息，對於投資人來講，重點還是要放在買進時機與分批佈局上。

如果說第一季的高股息之亂已經給投資人演示了ETF也會破發，這一次台股大崩盤則是告訴投資人不要以為市場永遠都是會漲的。

投資人更該趁這格時間點思考分批佈局的計畫，要知道這類高股息的價值並不會因為股價破發而有所改變，只要台股能持續向上，走出一個長多格局，不管現在股價殺得多低，有一天都會站回來甚至創下新高。

舉例來說2021年台股也曾經在疫情二度爆發後快速下殺千點以上，甚至有盤中下殺1400點的紀錄過，不過在利空過去後，由於仍然反映整體經濟向上的趨勢，台股再次突破長黑高點，最終創下新高，如今時空背景來到降息的開啟端，若在沒有更多利空刺激的環境下，台股沒有理由不收復這些跌點，謹記「台股的長期成長潛力」才是這些高股息ETF的主戰場，短期逆風反而可以讓該類ETF的殖利率更高更誘人，投資人只需耐心等待而已。

原文出處：股股知識庫_ 高股息抗跌 ETF 排行：00713 最抗跌！

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0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息

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