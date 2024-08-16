科技市值型ETF持續反彈 這類型題材彈最兇

輝達晶片瑕疵、巴菲特賣股、伊朗揚言開戰等利空消息連發，台股波動加劇，根據統計，每當台股大跌之後，一至二周內仍維持上下震盪，但兩周後指數反攻機率攀升至80%以上，因此，指數大幅修正之後，本益比回落，後勢可望進入反彈行情。

野村投信表示，無論是戰爭、或上次股神拋售台積電等非基本面事件，消息面利空常常來得快、去得也快，因此當市場出現非理性殺盤時往往造就布局良機，股市表現最終仍將回歸基本面，如企業獲利與成長性，尤其是未來較具成長潛力的創新科技股，中長期仍將是較具向上動能的族群，因此想參與科技股長期向上成長潛力，過程中更該勇敢分批進場逢低布局創新科技股，讓整體投組更具爆發力。

回顧上次台股出現最大單日跌幅，發生在2018年10月11日，當時加權指數單日下挫6.74%，然若當時選擇進場台股，加權指數於三個月後止穩、六個月後完全回填之前跌幅，並於一年後上漲17.75%，表現不俗。

若觀察占權值較高的電子類股，電子指數於最大跌幅日後三個月、六個月與一年表現分別為0.53%、15.72%與28.57%，漲幅更勝大盤。然而，若進一步聚焦創新科技相關族群，如：野村臺灣創新科技50 ETF(00935)追蹤臺灣創新科技50指數，這段期間表現為+4.88%、+24.49%與+43.18%，表現較大盤與電子指數更為亮眼。

關於輝達新晶片遞延交貨，野村投信投資策略部副總張繼文表示，輝達及台廠的影響其實相對有限。首先，B200設計問題已經通過修改六個光罩解決，最快10月就有望出貨，GB200 NVL 72則是11月初，在此期間的營收空窗預計將由H200、H20的強勁訂單補上，整體來說並非市場想得那麼悲觀。

對台廠來說，與輝達業績最緊密的台積電受到的衝擊也相對輕微，其下半年營收成長的動能乃是蘋果、高通、聯發科等手機晶片，而非B200晶片，其他伺服器業者也是如此，目前AI伺服器占總營收比重仍不算太高，根據彭博資料，即便B200不幸遞延至2025年第1季才出貨，估計對於ODM廠商的營收衝擊估計也小於5%，向上基調不變，晶片只是遲到，不是不到。

另一方面，美國經濟究竟有沒有衰退？張繼文認為現在斷定言之過早，但無論從GDP增速、製造業PMI、失業率及就業人數來看，都尚未看到明顯衰退的跡象，更高機率是景氣從先前「不著陸」轉為更大機率「軟著陸」，反倒是聯準會9月降息幾乎是板上釘釘的事，未來經濟迎來金髮女孩的機率提高，這將是金融市場樂見的情況。

11月美國總統大選目前變數仍多，但非屬於經濟衰退的問題，此波台股上沖下洗主要來自消息面拋售、與基本面關聯有限，中長期來看投資價值正逐步浮現，因此靜待市場消化利空且籌碼沉澱後，仍將回歸長期向上態勢，對於中長線投資人反而可留意分批加碼的機會，在AI資本支出助攻台廠的前提下，根據彭博資料，看好全年企業獲利維持30%左右成長，這波修正讓台股估值從過去五年最高點回到接近平均的水準，如果在7月之前的台股高點都還願意進場，那麼現在投資人更應該好好把握，掌握創新科技中長多漲升行情。

隨著美國股市跌勢暫緩，加權指數站回半年線，觀察歷次美國總統大選不確定性消除後，股市可望反應企業成長基本面，因此，無論誰當選AI發展趨勢都不變，創新科技將雨露均霑。野村臺灣創新科技50 ETF（00935）經理人林怡君表示，全球科技巨頭每年都會按營收一定比率編列研發費用，並持之以恆，資本支出象徵著公司搶占市占率的重要布局，但有另一個很重要的指標：研發費用，同樣也值得關注。企業欲掌握市場定價權有一大重點：研發能力強，走在產業前端，例如，台積電就是因為掌握技術上的優勢，即便強如蘋果也必須適當體諒台積電的代工價格，不隨意砍價，維持企業優異毛利率，近年經過美中貿易戰和新冠疫情，台積電研發費用也只增不減，2024上半年的研發費用30億美元也較往年同期高，可預期未來這樣的趨勢也會維持下去。

台積電2024年資本支出上調至300-320億美元(前280-320億美元)，也是自2022年下修以來首度上調。輝達2022年研發費用占營收比重高達27%，蘋果和台積電也有約7%，研發費用投入當下不保證未來會有收穫，但反之不投入未來就沒有新產品或服務應付市場競爭，對於供應鏈也同樣是如此，以蘋果供應鏈為例，蘋果每年都會與其供應鏈廠商重新議價，甚至透過比價來砍價，無法掌握市場定價權是台灣供應商最常面臨的困境，唯有研發才能掌握話語權，00935目前約有72.43%的「積輝蘋」供應鏈占比，同時又是最符合「創新科技」概念的選股，真正掌握AI乃至於科技發展趨勢的核心概念，從實際歷史回測來看，研發費用佔營收比例越高的公司，股價表現確實更好，未來「大者恆大」的趨勢只會更明顯，00935的持股也可望持續受惠。待年底美國總統選舉結束，政治不確定性降低，加上台灣在創新科技與AI成長力道仍強勁，因此，建議投資人把握投資好機會。