金融債ETF有戲 可長抱

受降息腳步逼近，下半年來資金轉向債券ETF買氣持續熱絡， 投資專家表示，現階段來看，中長天期的投資等級金融債券指數，平均到期殖利率逾5%，平均票息率也有4%以上水準，適合投資人中長期投資。

根據CMoney統計，8月有35檔債券ETF除息，其中金融債ETF除息共有六檔，包括元大10年IG銀行債（00786B）、新光15年IG金融債、國泰10Y+金融債、富邦歐洲銀行債、中信優先金融債、國泰A級金融債。

上述六檔主要鎖定中長天期投資等級，單期現金股利殖利率介於0.40~1.44%，其中國泰A級金融債、新光15年IG金融債單期現金殖利率都超過1.4%以上，換算年化殖利率有近6%的水準。

群益投資級金融債ETF經理人謝明志表示，全球經濟持穩，預期年底前歐美央行放鬆貨幣政策，有助維護金融市場與融資環境穩定。再者歐美第2季企業財報表現仍穩健，也支撐企業財務體質與違約風險穩定。

但考量美國總統大選、中東地緣政治變化等變數，資產品質穩健無虞的投資等級債可望持續吸引資金配置，尤以金融業不僅受到主管機關嚴格監管，大型龍頭機構資本充足外，在營運上相當穩健，投資人可透過相關ETF來布局，強化投資組合收息穩健度。

新光投信分析，投資債券ETF最怕債券違約率升高，甚至出現踩雷情況，據S&P Global Rating Reasearch統計，自1981年到2023年期間，各類債券違約數據，銀行業所發行的債券加權平均違約率最低僅0.45%、非銀行的金融債加權平均違約率也僅1.03%，都遠比非金融業的公司債違約率1.94%還低，顯示金融債信品質佳。