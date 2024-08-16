他想「賣高股息ETF買00687B」挨酸！網曝關鍵：現在入場都韭菜

美國最新公布7月PPI年增2.2%，核心PPI年增2.4%，兩項數據都低於預期與前值，值得留意的是，PPI當中的服務業成本月減0.2%，為年內首次出現下降，且降幅是2023年3月以來最大，在通膨數據續趨緩下，帶動市場對聯準會9月降息的預期升溫，連帶債券ETF交投熱絡。PTT網友想賣掉高股息ETF，改買國泰美債20年（00687B），其他人卻直言「早已反應到降息了，現在入場都韭菜」。

觀察8月以來，債券ETF日均成交量前十名，都在1.6萬張以上，以類型來看，長天期投資等級公司債與美債ETF持續受寵，當中尤以配置於長天期ESG BBB投等債、將在8/21除息的00937B群益ESG投等債20+交投最熱，日均量近16.5萬張，其他上榜的長天期美債ETF則包括00679B、00687B與00764B等。

一名網友在PTT發文詢問「該先賣掉高股息ETF，改買20年美債ETF嗎？」他表示，「目前美國CPI已降到可接受的正常水位，市場預期聯準會將在9月和12月降息，聽友人說約還有20%的肉可以吃，該賣掉高股息ETF，先改買國泰美債20年嗎？」他也說，「目前的配置是高股息ETF：美債20年ETF 大概2：1，但我感覺高股息ETF漲不太動了」。

其他人留言「早已反應到降息了，現在入場都韭菜」、「要搞價差不如就買大盤型，也不用買美債」、「之前不買，現在才要追買，真好笑」、「要價差買高股息是不是誤會了什麼」、「心裡都有答案了，想買就買吧」、「你就相信你朋友吧」、「那你當初幹嘛買高股息？買正2賺更多」、「現在已經反應降6到7碼的價位了」、「已經反應了，接下來就是出貨時間」。

還有人留言「人家老早再買了，你等到現在看到大家在買才買，韭菜們都這樣」、「美債20年的etf的存續期間約17年，所以降息1碼大概就會升4.25%，從最低點來看，目前大約反應3碼至4碼」、「會有價差能賺，但是降息不是很快的事情，所以會賺但賺得很慢」。