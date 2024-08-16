快訊

他買好市多電池「裝遙控器1慘況」超後悔 內行人勸改買這物：比日本便宜

直播／07:35花蓮外海規模6.3地震 氣象署初步研判和0403無關

陳智菡砲口轉向 黨內臆測「保黃珊珊、切割李文宗」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

00713、00919、00915怎麼選？全網推這支：抗跌又可能大漲

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想加碼00713。台股示意圖。記者余承翰／攝影
網友想加碼00713。台股示意圖。記者余承翰／攝影

台股15日盤中雖然一度回到平盤之上，但受到月線壓力影響，終場收在21,895.17點，下跌132.08點，跌幅0.6%。PTT網友近期想加碼買進ETF，手上持有00713、00919、00915，其他人建議買進00713，不只抗跌，又很有機會選到大漲的標的。

一名網友在PTT發文表示，他目前持有00713、00919、00915三檔ETF，歷經近期股市大跌，他發現00713、00915非常抗跌，由於配息月份有重複，目前資金有點過於分散，因此他打算擇一加碼。

該網友00713、00919都是從去年開始定期定額，或是有閒錢就買進，兩檔都約持有20張，00915則是因為看準6月配息達0.72元而買進，目前持有10張。

許多人選擇00713，留言「如果是看配息穩定度的話，713目前滿手資本利得可配」、「713啦，目前家底渾厚，可以撐個好幾年」、「求穩713，從配息存量跟歷史紀錄都是資優生，也贏0050」、「00713 資本利得多到滿出來，要硬扛空頭沒問題」。

也有人留言「2330唯一解」、「買過919不是很推」、「也可以去當債蛙ETF」、「擔心股災可以去定存」、「915目前表現優於713，但713有經歷兩次熊市，915目前沒吃過真的熊市」、「915就波動比713大一些，可小賺小賠」、「大跌轉正二，漲回換713，或是大跌713押出錢買正二，反彈後賣正二還款補713」。

00713元大台灣高息低波 00915凱基優選高股息30 00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息 資本利得

延伸閱讀

00878每張550元股息…今天最後買進日！ 達人：要擁有更低價格者等16號之後

賣中信金、富邦金、國泰金！ 肥羊：上漲就是要賣啊難道放著等下跌？

00878存兩年準備睡公園了？ 鐵蛋：「只有累積沒有奇蹟」已領息12萬多

他想「賣高股息ETF買00687B」挨酸！網曝關鍵：現在入場都韭菜

相關新聞

00713抗跌能力最鬼…00878、00929、0091都不及它！大盤回檔時相對安心

台股這波殺得又快又急，更連續兩天創下超過千點的史上最大單日跌點！大盤甚至在一個月內回檔將近18%，深受存股族歡迎的明星高股息ETF表現究竟如何？

00713、00919、00915怎麼選？全網推這支：抗跌又可能大漲

台股15日盤中雖然一度回到平盤之上，但受到月線壓力影響，終場收在21,895.17點，下跌132.08點，跌幅0.6%。PTT網友近期想加碼買進ETF，手上持有00713、00919、00915，其他人建議買進00713，不只抗跌，又很有機會選到大漲的標的。

他想「賣高股息ETF買00687B」挨酸！網曝關鍵：現在入場都韭菜

美國最新公布7月PPI年增2.2%，核心PPI年增2.4%，兩項數據都低於預期與前值，值得留意的是，PPI當中的服務業成本月減0.2%，為年內首次出現下降，且降幅是2023年3月以來最大，在通膨數據續趨緩下，帶動市場對聯準會9月降息的預期升溫，連帶債券ETF交投熱絡。PTT網友想賣掉高股息ETF，改買國泰美債20年（00687B），其他人卻直言「早已反應到降息了，現在入場都韭菜」。

新光00786B、00844B兩高息金融債 ETF 8月實際配息逾0.5元

8月除息金融債ETF最後一檔新光15年IG金融債(00844B)公布每受益權單位實際配發金額0.50元，創下成立以來最高...

科技市值型ETF持續反彈 這類型題材彈最兇

輝達晶片瑕疵、巴菲特賣股、伊朗揚言開戰等利空消息連發，台股波動加劇，根據統計，每當台股大跌之後，一至二周內仍維持上下震盪...

金融債ETF有戲 可長抱

受降息腳步逼近，下半年來資金轉向債券ETF買氣持續熱絡， 投資專家表示，現階段來看，中長天期的投資等級金融債券指數，平均...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。