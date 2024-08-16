00713、00919、00915怎麼選？全網推這支：抗跌又可能大漲

台股15日盤中雖然一度回到平盤之上，但受到月線壓力影響，終場收在21,895.17點，下跌132.08點，跌幅0.6%。PTT網友近期想加碼買進ETF，手上持有00713、00919、00915，其他人建議買進00713，不只抗跌，又很有機會選到大漲的標的。

一名網友在PTT發文表示，他目前持有00713、00919、00915三檔ETF，歷經近期股市大跌，他發現00713、00915非常抗跌，由於配息月份有重複，目前資金有點過於分散，因此他打算擇一加碼。

該網友00713、00919都是從去年開始定期定額，或是有閒錢就買進，兩檔都約持有20張，00915則是因為看準6月配息達0.72元而買進，目前持有10張。

許多人選擇00713，留言「如果是看配息穩定度的話，713目前滿手資本利得可配」、「713啦，目前家底渾厚，可以撐個好幾年」、「求穩713，從配息存量跟歷史紀錄都是資優生，也贏0050」、「00713 資本利得多到滿出來，要硬扛空頭沒問題」。

也有人留言「2330唯一解」、「買過919不是很推」、「也可以去當債蛙ETF」、「擔心股災可以去定存」、「915目前表現優於713，但713有經歷兩次熊市，915目前沒吃過真的熊市」、「915就波動比713大一些，可小賺小賠」、「大跌轉正二，漲回換713，或是大跌713押出錢買正二，反彈後賣正二還款補713」。