00878醜小鴨變天鵝！受益人數、配息金額屢創高 女子開心：下個月1萬5入帳

最近在查旅日資訊太投入，差點忘記這個月的主角：00878！本季的配息居然還是創下自己的新高來到0.55元，我真是倍感欣慰。

大家知道00878剛上市時，因為是季配又沒有收益平準金，初始配得很少。剛掛牌時市場上很多人不看好它，還用00878的諧音「87」梗笑它嗎？幸好國泰投信很爭氣，更改了配息機制，才讓00878現在變得如此霸氣！

集保張數大幅成長

集保張數從剛發行時的91.43萬張成長至目前1,339萬張，代表市場上越來越多人認同且願意持有。

定期定額交易排名第一

今年三月以來，定期定額的人數已經超越老牌的高股息0056，且連續五個月都是第一。

穩定且抗跌

經歷過空頭循環，選股邏輯也有防禦性產業配置比例，穩定且抗跌的特性，適合作為長期資產配置一部分。

上個月買完後這次kaka用28張參與除息，9月一樣有超過$15000的股息，想到心情就好好。

大家8月參與除息的ETF有哪些呢？或是這次要用00878一起霸氣參與除息？

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