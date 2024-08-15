降息近了！債券ETF價格走揚 00795B成黑馬、配息「惦惦吃三碗公」

上回限動問大家是否對美債有興趣，沒想到討論度極高嚇我一跳。我們就來聊一下美債，也討論看看降息對債券的影響。

何謂美債？

美國聯邦政府為籌措資金發行的債券，一直被視為全球最安全且流動性高的工具。

美債優點

1、安全性高：美國信評相對高，違約風險低

2、流動性強：相當大的債券市場，買賣較容易

3、收益穩定：美債定期支付利息，穩定現金流

4、避險功能：經濟不確定時，美債風險相對較低

美債缺點

1、利率風險：當利率上升時，債券價格下跌

2、通膨風險：當通膨率過高，實際收益可能為負值

3、收益率較低：相較高風險投資，美債收益率較低

我們拿一檔美債來做舉例：中信美國公債20年（00795B）

1、追蹤指數：彭巴20+年美國公債指數

2、資產規模：490億

3、風險等級：RR2

4、信用評分：美國政府債券穆迪信評Aaa

5、除息月份：2、5、8、11月

今年以來00795B的規模成長68%左右，近一年的配息金額和配息率也成長不少，惦惦吃了三碗公來著。

截至2024年8月13日，中信美國公債20年（00795B）：31.75

距離最近一次配息0.4元，換算年化殖利率約在5%左右。

在配息表現上逐步成長，若有興趣買美債的朋友8月15日最後買進日可參考。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲想退休的莎莉授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。