降息近了！債券ETF價格走揚 00795B成黑馬、配息「惦惦吃三碗公」
上回限動問大家是否對美債有興趣，沒想到討論度極高嚇我一跳。我們就來聊一下美債，也討論看看降息對債券的影響。
何謂美債？
美國聯邦政府為籌措資金發行的債券，一直被視為全球最安全且流動性高的工具。
美債優點
1、安全性高：美國信評相對高，違約風險低
2、流動性強：相當大的債券市場，買賣較容易
3、收益穩定：美債定期支付利息，穩定現金流
4、避險功能：經濟不確定時，美債風險相對較低
美債缺點
1、利率風險：當利率上升時，債券價格下跌
2、通膨風險：當通膨率過高，實際收益可能為負值
3、收益率較低：相較高風險投資，美債收益率較低
我們拿一檔美債來做舉例：中信美國公債20年（00795B）
1、追蹤指數：彭巴20+年美國公債指數
2、資產規模：490億
3、風險等級：RR2
4、信用評分：美國政府債券穆迪信評Aaa
5、除息月份：2、5、8、11月
今年以來00795B的規模成長68%左右，近一年的配息金額和配息率也成長不少，惦惦吃了三碗公來著。
截至2024年8月13日，中信美國公債20年（00795B）：31.75
距離最近一次配息0.4元，換算年化殖利率約在5%左右。
在配息表現上逐步成長，若有興趣買美債的朋友8月15日最後買進日可參考。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
◎本文內容已獲想退休的莎莉授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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