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00878存兩年準備睡公園了？ 鐵蛋：「只有累積沒有奇蹟」已領息12萬多

聯合新聞網／ 鐵蛋存錢日記
台股示意圖。（聯合報系資料庫）
台股示意圖。（聯合報系資料庫）

大家好，你的鐵蛋又來了，今天來回顧一下，我的大寶貝的成長史。

鐵蛋從2022年4月開始存股之旅，當時做了一輪功課後，選定00878成為我的第一支定期定額標的。為什麼呢？很大一部分原因是，我想要「穩定配息」來去cover我的信貸

如果你還沒決定標的，先問自己為什麼投資？

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知道自己要什麼很重要，這樣才有努力的方向

從每個月3000元的預算開始，我的第一筆股息在2022年6月領到163元！（當時還不知道要把保管銀行改到台新，因此被扣了10元匯費，總共拿到153元）

之後，鐵蛋把每個月3000元上調到5000元的定期定額，第二次用1,396股參與配息，領到391元（這次有記得更改保管銀行了）

旅遊業恢復、收入慢慢增加後，鐵蛋開始不定期不定額，下跌時加碼買進，第三次領息時，股息來到1,680元！

請見以下表格，鐵蛋整理了持有00878以來的領息紀錄。

深深體會到，存股沒有奇蹟只有累積

從三位數到五位數的股息，鐵蛋做的只有持續買進，甚至在00878跌到14-15元時大舉買進，這很違反人性，畢竟當市場一片恐慌，要堅定自己的信念，其實...很難！尤其又有傳言存高股息會睡公園。

最後，鐵蛋睡公園了嗎？持有的這兩年，我總共領了84,285元股息，加上即將來到的38,500元，總共領122,785元，不含息成本均價20.53，不含息報酬13.26%

鐵蛋很滿意這兩年大寶貝給我的價差與配息，尤其他的穩定，讓我相當放心，投資就該這樣，安穩生活的同時，不斷地創造被動收入！

不管你的選擇是什麼，記得要「踏出第一步」，用說的，是不會抵達終點的。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 鐵蛋存錢日記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 ETF 信貸 匯費 季配息 市值型 風險

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